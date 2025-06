Weitere Wechsel bei den Bezirksligisten und Kreisligisten der Region

TRANSFERNEWS: TORSPIELER LEVIN MÜLLER WECHSELT ZUM FCF - Die Verantwortlichen unseres FCF waren in den letzten Wochen nicht untätig und können nun mit Levin Müller einen Torspieler für unser Bezirksliga-Team präsentieren. Der 18-Jährige spielte bislang für die TSV Oberensingen, den VfL Kirchheim und zuletzt für die U19 des TSV Weilheim. Seine Stärken besitzt der Bayern-Fan im „1 gegen 1“ und im „Spiel mit dem Ball am Fuß“. Levin wohnt in Nürtingen und wird das Torspieler-Duo mit Claus Höschele bilden.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TV Pflugfelden (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

TV Pflugfelden setzt wieder auf seine Jugend. Wir begrüßen Julian, den Innenverteidiger aus unserer A-Jugend! Mit seiner Größe und seiner Zweikampfstärke wird er einigen Stürmern Probleme bereiten. Trainer Tolgahan über Julian: "Mit Julian habe ich einen Spieler, der nun in das 3. Jahr mit mir geht. Mit knapp 2 Metern wird er im Luftduell viele Bälle klären. Ich bin gespannt, wie er sich noch weiter entwickeln wird, da noch viel Potenzial in ihm steckt." Willkommen bei der Aktiven! Wir wünschen Julian viel Glück und hoffen auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Mähringen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, Matteo Naser in der TSV-Familie begrüßen zu dürfen! Der große, robuste Innenverteidiger wechselt von Sickenhausen zu uns nach Mähringen und verstärkt ab sofort unsere Defensive. Matteo bringt nicht nur Stabilität und Zweikampfstärke mit, sondern auch den richtigen Teamgeist für unsere Truppe! Herzlich willkommen beim TSV, Matteo! Schön, dass du da bist!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Grafenberg (Kreisliga A2 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Maxi Schmid wechselt nach Grafenberg! Auch auf der Torhüterposition freuen wir uns über Verstärkung! Was undeutliche Gespräche kurz nach Mitternacht einleiteten, wurde in den vergangenen Wochen vollendet. Maxi soll der ganzen Mannschaft Stabilität geben, um auch weiterhin die Gegentore so gering wie möglich zu halten. Wir freuen uns auf viele Glanzparaden und vorallem einen Typen der perfekt in die Mannschaft passt! Herzlich willkommen!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Upfingen (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit großer Freude dürfen wir Florian Wezel bei der TSG begrüßen. Der quirlige Außenspieler stammt aus der eigenen Jugend und hatte bereits den ein oder anderen Einsatz bei den Aktiven. Er besticht sowohl durch seine Schnelligkeit als auch durch seine Kampfstärke.

Herzlich Willkommen, Flo!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++