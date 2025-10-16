Weitere Waldtruderinger Niederlage gegen Egmating 

Nachdem vor wenigen Wochen das Hinspiel bestritten wurde, traf die Waldtruderinger Kreisligareserve erneut auf den FC Egmating. Das Heimteam war bemüht, die Niederlagenserie zu stoppen und das Hinspielergebnis wieder gutzumachen, waren aber in den entscheidenden Momenten in beiden 16ern nicht gut und konsequent genug. Dennoch waren es die Hausherren, die gefährlicher begannen: Zarriello war nach unfrewilliger Ablage des Gegners zu zaghaft, Reck konnte einen Kopfball freistehend nach Ecke nicht voll setzen und Zarriello köpfte eine gute Flanke daneben. Dann zeigten sich die Gäste erstmals, der Abschluss aus gut 16 Metern ging jedoch knapp drüber. Gleich der nächste Angriff brachte dann die Führung für die Egmatinger: Ein langer Ball erzeugte ein Missverständnis zwischen Niksch und Stöcklin und während Stöcklin versuchte den Ball abzuschirmen, eroberte ihn der Egmatinger Stürmer und legte auf einen mitgelaufenen Teamkameraden quer, der nur noch einschieben musste (16.). Kurz drauf setzte der von Seltmann eingesetzte Frohberg seinen Schuss nur knapp links am Kasten vorbei. Beinahe wäre in der Folge das 0:2 gefallen, als ein flache Flanke vom Heimkeeper nur in den Rückraum abgewehrt werden konnte, den Nachschuss allerdings grätschte Hodrus stark von der Linie. Stattdessen tauchten die Schwarz-Gelben wieder mehr vor dem Tor auf, und nachdem Mast und Zarriello noch an Unentschlossenheit und schwachen Abschluss scheiterten, machte es Ersterer kurz drauf besser: Ein langer Abschlag landete mit etwas Glück bei Wittmann, der 3 Mann auf sich zog und mit viel Übersicht Mast einsetzte, der stramm ins kurze Eck per Linksschuss vollstreckte (38.). Nur eine Zeigerumdrehung später hätte es beinahe erneut geklingelt: Zarriello spielte einen starken tiefen Ball auf Wittmann, der Hodrus auf die Reise schickte, dessen Querpass zurück auf den freistehenden Wittmann war aber durch eine Bodenwelle schwer zu verwerten und so landete der Abschluss neben dem Tor. Ein weiterer Gästeabschluss aus guter Position verfehlte das Ziel deutlich und auch Roudils Distanzschuss sauste knapp vorbei. Eine unschöne Szene hatte der erste Durchgang noch zu bieten, als Wittmann abseits des Balles mit voller Wucht abgeräumt wurde und nur unter Schmerzen weiterspielen konnte. So ging es mit 1:1 in die Pause.



Nach dem Seitenwechsel brauchte die Partie nicht lange, um wieder auf Temperatur zu kommen. Frohberg brach über links durch und prüfte den Gästekeeper im kurzen Eck, der mitgelaufene Wittmann wäre wohl die bessere Option gewesen. Kurz drauf setzte Seltmann einen Freistoß aus aussichtsreicher Lage knapp drüber. Ab der 56. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse. Ein Gästefreistoß landete an der Latte und prallte von dort an die Wade des Waldtruderinger Schlussmannes ins Tor (56.). Ein Treffer, der wohl in die von Arnd Zeigler so wunderbar geschaffene Kategorie „Kacktor“ passt. Quasi mit dem Anstoß gelang dem Heimteam aber erneut der Ausgleich: Roudil bekam seinen Einwurf von Wittmann zurück und flankte schön aus dem Halbfeld Richtung 5-Meter-Raum, wo Mast im Fallen per Kopf traf (57.). Wiederum nur eine Minute später schalteten die Gäste nach Ballgewinn schneller als die Hausherren und ein Steilpass wurde trocken ins kurze Eck vollstreckt (58.). In der Folge wären die Gastgeber aber beinahe auf Einladung des Gästekeepers wieder herangekommen, als dieser Haage 20 Meter vor dem Tor den Ball in die Füße spielte, sein Abschluss landete aber zu ungefährlich zentral wieder in den Händen des Keepers. Kurz zuvor war Roudils Abschluss nach gutem Vordringen in den 16er zu zaghaft. Nach einer Ecke der Gäste blockte Reck dann den zweiten Versuch stark, sodass das Spiel bis zum Schluss spannend blieb. Schwarz-Gelb versuchte nochmal den Ausgleich zu erzielen, hatte mit Mast auch nochmal eine aussichtsreiche Gelegenheit, war aber wie so oft zu inkonsequent, um den Verlauf des Spiel ein weiteres Mal umzubiegen.