Weitere vier Spieler verlassen Oberligisten

Matt Brian Zie: Auch Matt stammt aus Frankreich und kam letzte Saison nach Rathenow. Er bestritt 32 Spiele und erzielte 4 Tore. Ihn zieht es zum SGV Freiberg in die Regionalliga Südwest.

Marcio Vettorazzi: Der 20-Jährige absolvierte 8 Pflichtspiele für unseren FSV.

Wir danken allen Spielern für ihr Engagement beim FSV Optik und wünschen ihnen viel Erfolg für die weiteren Aufgaben. Wir freuen uns, wieder Spieler ein Sprungbrett für ihre weitere Karriere geboten zu haben. Über anstehende Neuzugänge werden wir euch natürlich informieren.

+++

So sehen die ersten drei Spieltage der NOFV-Oberliga der Saison 2025/2026 aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr TSG Neustrelitz - SV Siedenbollentin

Fr., 01.08.25 19:30 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Tasmania Berlin

Fr., 01.08.25 20:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - Tennis Borussia Berlin

Sa., 02.08.25 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - TuS Makkabi Berlin

So., 03.08.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - FC Anker Wismar

So., 03.08.25 14:00 Uhr BSV Eintracht Mahlsdorf - SV Sparta Lichtenberg

So., 03.08.25 14:00 Uhr Berliner AK - SG Dynamo Schwerin

So., 03.08.25 14:30 Uhr S.D. Croatia Berlin - FC Viktoria 1889 Berlin



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SG Dynamo Schwerin - TSG Neustrelitz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Siedenbollentin - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Sparta Lichtenberg - FSV Optik Rathenow

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Tasmania Berlin - F.C. Hansa Rostock II

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Anker Wismar - S.D. Croatia Berlin

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Viktoria 1889 Berlin - SV Lichtenberg 47

So., 10.08.25 14:00 Uhr TuS Makkabi Berlin - SG Union 1919 Klosterfelde

So., 10.08.25 14:00 Uhr Tennis Borussia Berlin - Berliner AK



3. Spieltag

Fr., 22.08.25 20:00 Uhr SG Dynamo Schwerin - Tennis Borussia Berlin

Sa., 23.08.25 13:00 Uhr SV Lichtenberg 47 - FC Anker Wismar

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FSV Optik Rathenow - SV Siedenbollentin

So., 24.08.25 14:00 Uhr TSG Neustrelitz - BSV Eintracht Mahlsdorf

So., 24.08.25 14:00 Uhr SG Union 1919 Klosterfelde - FC Viktoria 1889 Berlin

So., 24.08.25 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock II - SV Sparta Lichtenberg

So., 24.08.25 14:00 Uhr Berliner AK - TuS Makkabi Berlin

So., 24.08.25 14:30 Uhr S.D. Croatia Berlin - SV Tasmania Berlin