Weitere vier Neuzugänge für die FSG

Amy Ciszek begann beim Bebertaler SV im Jugendbereich mit dem Fußballspielen (2016 bis 2018). Zur Saison 2018 wechselte sie zu den Frauen des SV Grün-Weiß Süplingen (2018 bis 2023). Für Süplingen erzielte Ciszek in 27 Spielen 21 Tore. Danach ging es zum Magdeburger FFC (2023/24, 6 Einsätze/ 3 Tore) und dann weiter zum 1.FC Magdeburg, wo sie für die dritte und zweite Mannschaft in 10 Einsätzen 6 Tore in der Verbandsliga und Landesliga gelangen (2024/ 25). Amy Ciszek zu ihrem Vereinswechsel: „Ich habe mich für den Wechsel entschieden, weil ich nach den Probetrainings das Gefühl hatte, sportlich und menschlich besser ins Team zu passen. Mein Ziel ist es mit dem neuen Verein ambitionierte Herausforderungen anzugehen und mich langfristig bestmöglich weiterzuentwickeln.“

Isabelle Ludwig begann ihre fußballerische Ausbildung bei Blau-Weiß Empor Wanzleben in der F-Jugend und spielte bis zur C-Jugend in ihrem Heimatverein (2006-2016). Von 2012 bis 2016 spielte sie bereits mit Zweitspielrecht beim Magdeburger FFC (D-Jugend bis zu den Frauen). 2016 bis 2024 spielte Ludwig im Frauenbereich des MFFC (2016-2024). Die Saison 2024/25 spielte Ludwig in der zweiten (3 Einsätze, 1 Tor) und der dritten Mannschaft der Frauen des 1.FC Magdeburg (6 Einsätze, 1 Tor). Insgesamt sammelte Ludwig bereits über 80 Einsätze im Frauenbereich und erzielte 6 Tore. "Ich möchte nach 8 Jahren in Magdeburg eine Veränderung und mich woanders beweisen. Ich kenne Herrn Böhm bereits vom MFFC und habe dort, damals als sehr junge Spielerin, viel Vertrauen bekommen. Im Regionalligateam durfte ich damals sogar mittrainieren und Testspiele absolvieren. Damals war ich top drauf und möchte mein altes Level wieder erreichen und neu bei und mit der FSG angreifen."

Maya Frost begann das Fußball-ABC im Jugendbereich von Blau-Weiß Neuenhofe/Bebertaler SV (2014-2017). In der Saison 2022/ 2023 spielte Frost bei den Frauen von Grün-Weiß Süplingen in der Frauen Kleinfeld Regionalklasse 1 und erzielte in 9 Spielen 10 Tore. 2023 wechselte Frost zum Magdeburger FFC (8 Einsätze und 2 Tore in der Verbandsliga) und spielte vergangene Saison in der zweiten und dritten Mannschaft des 1.FC Magdeburg für die sie in 11 Spielen 2 Tore erzielte. Frost begründet ihren Wechsel wie folgt: "Ich möchte mich sportlich weiterentwickeln. Außerdem sehe ich bei der FSG bessere Möglichkeiten meine Stärken einzubringen und mich individuell als auch mit dem Team weiterzuentwickeln. Ich möchte mit der Mannschaft wachsen und eine gute Saison spielen und mir einen Stammplatz erkämpfen."

Der Fußballerischer Lebenslauf von Leni Lück beginnt 2019 in der E-Jugend beim Magdeburger FFC. Dort spielte Lück bis 2024 in den verschiedenen Jugendmannschaften des MFFC. Höhepunkt für Lück war die B-Juniorinnen Bundesliga (6 Einsätze, 1 Tor). Von Januar 2024 bis Juli 2024 besaß Lück zudem, um zusätzliche Spielpraxis zu sammeln, ein Zweitspielrecht für die A-Jugend männlich von Germania Olvenstedt (2 Einsätze). 2024/25 gehörte sie zum Kader der zweiten und dritten Mannschaft der Frauen des 1.FCM (8 Einsätze, 2 Tore in der Landesliga). Für die zweite Mannschaft des MFFC und 1.FCM sammelte Lück Erfahrungen in der Verbandsliga (4 Einsätze). "Ich bin zur FSG gewechselt, weil ich nach einer neuen Herausforderung gesucht habe und um mehr Spielzeit zu bekommen. Meine Ziele für die Saison sind: mich spielerisch weiterzuentwickeln und die Mannschaft so gut wie möglich zu unterstützen", so Lück zur ihrem Wechseln.

Trainer Michael Böhm zu den Neuzugängen: „Alle vier Mädels kamen von sich aus zu uns zum Probetraining und machten einen menschlich und sportlich guten Eindruck. Alle vier wollen sich weiterentwickeln und wieder mehr Spaß und Spielzeit im Fußball haben. Wir freuen uns das die Vier sich bei uns beweisen möchten und uns bei unseren Zielen unterstützen. Mir imponiert das sie alle besser werden wollen und unser intensives und schnelleres Training mögen. Wir möchten sie auf ein besseres Level heben, da alle vier mindestens Potential für die Verbandsliga haben. Mit viel Fleiß und harter Arbeit können sie sich bei uns optimal weiterentwickeln. In den Testspielen und Trainings konnte man jetzt schon eine Entwicklung und gute Ansätze sehen.“