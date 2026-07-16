Weitere VFC-Talente landen am Fasanengarten Nachdem der FSV Schleiz bereits die Verpflichtung von Luca Knoll aus der U19 des VFC Plauen bekanntgegeben hatte, haben die Rennstädter die nächsten beiden Sommerneuzugänge vorgestellt. von FuPa Thüringen / FSV Schleiz · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Toni Wunderlich kommt nach Schleiz, fehlt aber wegen einem Kreuzbandriss lange. – Foto: © Mario Wiedel

Mit Torhüter Philip Teufel und Defensivspieler Toni Wunderlich wechseln zwei weitere 19-jährige Talente an den Fasanengarten – beide haben wie der bereits vorgestellte Luca Knoll (FuPa Thüringen berichtete) eine Vergangenheit beim VFC Plauen.

"... konnte im Probetraining sofort überzeugen" Torhüter Philip Teufel stammt aus Hof und wurde im Nachwuchs der SpVgg Bayern Hof ausgebildet. Anschließend hütete er in der Regionalliga das Tor der U19 des VFC Plauen, ehe er im Männerbereich für den FC Vorwärts Röslau auflief. In Schleiz trifft er mit Tim Schulz, Oskar Petzold und Neuzugang Toni Wunderlich auf gleich mehrere ehemalige Mitspieler aus Plauen. FSV-Trainer Roger Fritzsch sieht in dem Schlussmann einen entwicklungsfähigen Neuzugang: „Mit Philip gewinnen wir einen top ausgebildeten jungen Keeper. Philip durchlief die Nachwuchsabteilungen bei Bayern Hof, schloss sich dann vor zwei Jahren der Regionalliga U19 vom VFC Plauen an. Sein erstes Männerjahr verbrachte er beim Verbandsligisten SV Röslau. Eine schwere Verletzung hinderte ihn dort, sein großes Talent zum Tragen zu bringen. Philip konnte uns im Probetraining sofort überzeugen und wir freuen uns auf einen weiteren talentierten Neuzugang.“

Philip Teufel (links) und Steffen Saß (rechts) am Altmarkt vor dem Schleizer Rathaus. – Foto: © L. Broßmann

Abwehrrecke fällt noch länger aus Auch Toni Wunderlich soll die Schleizer perspektivisch verstärken. Der 1,93 Meter große Defensivspieler kann sowohl in der Innenverteidigung als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Seine fußballerische Ausbildung führte ihn über die SpVgg Zobes, den VFC Plauen, den FC Erzgebirge Aue und den VfB Auerbach. Zuletzt war er Kapitän der Regionalliga-U19 des VFC Plauen. Allerdings wird Schleiz zunächst auf den 19-Jährigen verzichten müssen. Bei einer MRT-Untersuchung wurde ein Anriss des vorderen Kreuzbandes festgestellt, weshalb Wunderlich Mitte August operiert wird und längere Zeit ausfällt.

Trotz der Hiobsbotschaft hält der Verein an seiner Verpflichtung fest. Fritzsch betont: „Toni ist wie Luca und Philip ein topausgebildeter junger Spieler, der über einen längeren Zeitraum im Nachwuchs beim FC Erzgebirge Aue spielte. In seiner letzten Nachwuchsstation war er der Kapitän der Regionalliga-U19-Mannschaft vom VFC Plauen! Auch wenn Toni in Plauen und bei seiner halbjährigen Leihe bei Bayern Hof als Innenverteidiger agierte, hatten wir mit ihm einen ganz anderen Plan und wollten mit ihm auf Grund seiner Spielintelligenz, seiner Physis und seiner enormen Körpergröße unsere Offensive beleben! Leider wurde bei Toni bei einer MRT-Untersuchung ein Anriss des vorderen Kreuzbandes festgestellt und somit wird Toni am 14. August in Halle operiert und fällt uns über einen längeren Zeitraum aus. Eine ganz bittere Geschichte für den sympathischen Blondschopf und natürlich auch für uns im Trainerteam ein schwerwiegender Rückschlag in unserer Personalplanung. Der FSV wird Toni aber so gut wie nur möglich unterstützen, damit er schnell wieder auf den Platz zurückkehren kann.“

Hoheitlich: Abwehrrecke Toni Wunderlich (zentral) im Schleizer Schlosspark mit Steffen Saß (links) und Janek Weiß (rechts). – Foto: © L. Broßmann