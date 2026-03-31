Weitere Vertragsverlängerungen sicher

Die nächsten Vertragsverlängerungen stehen fest.

Die Personalplanungen bei FSK Vollmarshausen schreiten weiter voran. Für die kommende Saison haben die Eigengewächse Ben Günther, Louis Pristl und Max Stoppek ihre Zusagen gegeben. Zudem wird Nico Schneider, eine zentrale Stütze der vergangenen Jahre, dem Verein weiterhin erhalten bleiben.