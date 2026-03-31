Weitere Vertragsverlängerungen sicher

Die nächsten Vertragsverlängerungen stehen fest.
Die Personalplanungen bei FSK Vollmarshausen schreiten weiter voran. Für die kommende Saison haben die Eigengewächse Ben Günther, Louis Pristl und Max Stoppek ihre Zusagen gegeben. Zudem wird Nico Schneider, eine zentrale Stütze der vergangenen Jahre, dem Verein weiterhin erhalten bleiben.
Die genannten Spieler leisten sowohl sportlich als auch organisatorisch einen wichtigen Beitrag zum Vereinsleben. Ihr Engagement hat eine hohe Bedeutung für den Verein. Mit diesen Verlängerungen sieht sich der Verein für die kommende Saison personell gut aufgestellt.