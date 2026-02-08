Weitere Vertragsauflösung beim Oberligisten im Winter

– Foto: Tobi Baur

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen trennt sich von Tyler Tenger. Der Oberligist hat dem Wunsch des Spielers entsprochen, den Verein zu verlassen – in beidseitigem Einvernehmen. „Vielen Dank für deinen Einsatz in der gemeinsamen, wenn auch kurzen Zeit. Für deinen weiteren sportlichen Weg wünschen wir dir viel Erfolg – und vor allem: bleib gesund!“, heißt es aus dem Klub. Wohin es Tenger zieht, ist bislang nicht bekannt

Der Abschied fällt in eine Winterphase, in der der FSV personell kräftig nachjustiert hat. Trainer Daniel Zmpitas bekommt vier neue Optionen: Auron Selimi (SG Weinstadt), Fabio Carneiro de Carvalho (SV Böblingen), Hazir Shala (SV Fellbach) und Marko Andric (SV Rot-Weiß Walldorf) sollen dem Kader neue Impulse geben. Auf der anderen Seite steht eine ganze Reihe von Abgängen: Neben Tenger haben auch Nabil Mouhssine (FSV Waiblingen), Daniel Ntarok (SG Weinstadt), Duc Thanh Ngo (TSV Grünbühl), Adonis Krasniqi (VfR Heilbronn) sowie Moritz Welz und Marcel Javier Dußling (Ziel jeweils unbekannt) den Verein verlassen.

Sportlich ist der Handlungsdruck klar erkennbar. Nach 19 Spieltagen steht Bietigheim-Bissingen mit 17 Punkten auf Rang 17 der Oberliga Baden-Württemberg (29:40 Tore) und damit in akuter Abstiegsgefahr. Vor dem FSV liegt ein enges Feld: Karlsruher SC II, TSG Backnang und Türkspor Neckarsulm haben jeweils 22 Punkte, der Anschluss ist also vorhanden – aber nur, wenn die Rückrunde zügig Punkte bringt. Am Tabellenende lauert zudem der FC Denzlingen mit zehn Zählern, während an der Spitze VfR Mannheim und VfR Aalen mit jeweils 45 Punkten das Tempo vorgeben.