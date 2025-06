Weitere Verstärkung für die Dottinger Offensive

Nach 5 Jahren beim Staufener SC in der Kreisliga, will Tom nun den nächsten Schritt machen und sich in der Bezirksliga beweisen. Auch Tom, der in Staufen wohnt und arbeitet, hat früher in der Jugend schon in der damaligen Spielgemeinschaft mit Staufen in Dottingen gespielt und kennt einige der aktuellen Spieler im Kader.

Nach sehr guten Gesprächen ist man im Trainerteam wirklich froh, dass der schnelle Offensivspieler sich letztlich für den Schritt nach Dottingen entschieden hat.