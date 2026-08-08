Weitere Verlängerungen und nächster Kreisliga-Zugang

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der Stuttgarter SC setzt auch in der Saison 2026/27 auf mehrere bewährte Leistungsträger. Daniel Fonseca bleibt als vielseitiger Außenbahnspieler erhalten und bringt Erfahrung, Laufstärke und Einsatzwillen mit. Rodrigo Gomes soll mit Tempo, Dribblings und Torgefahr weiterhin für offensive Impulse sorgen. Antonio Gadža bleibt ebenfalls beim SSC und kann sowohl als Innenverteidiger als auch im Tor eingesetzt werden.
Kapitän Dani Santos Martins führt die Mannschaft weiter im defensiven Mittelfeld an. Der 22-Jährige übernimmt Verantwortung und gilt als wichtiger Führungsspieler. Auch Matija Krešić bleibt dem Verein treu. Der junge Innenverteidiger überzeugt mit Defensivstärke, Passspiel und lautstarker Organisation. Damit sichert sich der SSC wichtige Qualität und Kontinuität für die kommende Spielzeit.
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Die SGM FKV/TSV Neu-Ulm II verstärkt ihren Kader für die Kreisliga A2 Donau/Iller mit Ernis Nivokazi. Der 19-jährige Abwehrspieler rückt aus der A-Jugend des TSV Neu-Ulm in den Aktivenbereich auf und soll künftig die Defensive der Spielgemeinschaft verstärken. Nivokazi bringt Einsatzbereitschaft, Ehrgeiz und viel Entwicklungspotenzial mit. Die Verantwortlichen trauen dem jungen Defensivspieler den nächsten Schritt im Herrenfußball zu und freuen sich auf seine weitere Entwicklung. Die SGM heißt Ernis herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start, eine verletzungsfreie Saison sowie viele gemeinsame Erfolge im neuen Trikot.
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