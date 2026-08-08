Weitere Verlängerungen und nächster Kreisliga-Zugang

– Foto: Lisa Schlumberger

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Stuttgarter SC

Der Stuttgarter SC setzt auch in der Saison 2026/27 auf mehrere bewährte Leistungsträger. Daniel Fonseca bleibt als vielseitiger Außenbahnspieler erhalten und bringt Erfahrung, Laufstärke und Einsatzwillen mit. Rodrigo Gomes soll mit Tempo, Dribblings und Torgefahr weiterhin für offensive Impulse sorgen. Antonio Gadža bleibt ebenfalls beim SSC und kann sowohl als Innenverteidiger als auch im Tor eingesetzt werden.

Kapitän Dani Santos Martins führt die Mannschaft weiter im defensiven Mittelfeld an. Der 22-Jährige übernimmt Verantwortung und gilt als wichtiger Führungsspieler. Auch Matija Krešić bleibt dem Verein treu. Der junge Innenverteidiger überzeugt mit Defensivstärke, Passspiel und lautstarker Organisation. Damit sichert sich der SSC wichtige Qualität und Kontinuität für die kommende Spielzeit.