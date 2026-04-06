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Allgemeines
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Weitere Verlängerungen in der Landesliga und Kreisliga
Der FTSV Kuchen setzt in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und Offensivkraft im Zentrum und rund um den Strafraum. Mit Raphael Schmieder, Fynn Kloß, Luis Mayer und Jeevan Pfleiderer bleibt dem Verein ein Quartett erhalten, das dem Angriffsspiel auch künftig Profil verleihen soll.
Raphael Schmieder bleibt als ordnende Kraft im Mittelfeld eine wichtige Figur, nicht zuletzt wegen seiner Übersicht und seiner Sicherheit in entscheidenden Momenten. Fynn Kloß bringt weiterhin jene Dribbelstärke mit, die Spiele im Zentrum öffnen kann. Luis Mayer soll mit Laufbereitschaft und Tempo für Bewegung in der Offensive sorgen, während Jeevan Pfleiderer mit Schnelligkeit und Wendigkeit ein wichtiger Faktor in Tornähe bleibt. Für den FTSV ist das ein klares Signal: Die offensive Achse bleibt bestehen.
Der SSV Schwäbisch Hall setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf Entwicklung und Perspektive. Predrag Djordjevic bleibt dem Verein erhalten und soll damit auch künftig jenen Weg mitgehen, den er nach seinem Wechsel im Winter bereits vielversprechend angedeutet hat.
Obwohl er erst seit kurzer Zeit zum Kader gehört, hat Predrag Djordjevic früh erkennen lassen, welches Potenzial in ihm steckt. Der junge Spieler bringt Energie, Hunger und die Bereitschaft mit, sich ganz in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Gerade diese Haltung macht ihn für einen Verein wie den SSV Schwäbisch Hall interessant. Die Verlängerung ist daher weniger eine Frage des Augenblicks als ein Bekenntnis zur gemeinsamen Zukunft. In Hall verbindet sich mit seinem Verbleib die Hoffnung, dass aus einer guten ersten Phase eine nachhaltige Entwicklung wächst.