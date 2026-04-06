Weitere Verlängerungen in der Landesliga und Kreisliga

– Foto: Adnan Altinkaya

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

FTSV Kuchen

Der FTSV Kuchen setzt in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und Offensivkraft im Zentrum und rund um den Strafraum. Mit Raphael Schmieder, Fynn Kloß, Luis Mayer und Jeevan Pfleiderer bleibt dem Verein ein Quartett erhalten, das dem Angriffsspiel auch künftig Profil verleihen soll.

Raphael Schmieder bleibt als ordnende Kraft im Mittelfeld eine wichtige Figur, nicht zuletzt wegen seiner Übersicht und seiner Sicherheit in entscheidenden Momenten. Fynn Kloß bringt weiterhin jene Dribbelstärke mit, die Spiele im Zentrum öffnen kann. Luis Mayer soll mit Laufbereitschaft und Tempo für Bewegung in der Offensive sorgen, während Jeevan Pfleiderer mit Schnelligkeit und Wendigkeit ein wichtiger Faktor in Tornähe bleibt. Für den FTSV ist das ein klares Signal: Die offensive Achse bleibt bestehen.