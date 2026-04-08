Weitere Verlängerungen in der Kreisliga

– Foto: Albian Fetaj

FC Iliria Göppingen

Der FC Iliria Göppingen setzt in der Kreisliga B8 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das Trainerduo aus Liridon Elezaj und Gerd Müller hat verlängert und soll den eingeschlagenen Weg auch in der Saison 2026/2027 fortsetzen. Die frühe Entscheidung schafft Planungssicherheit und unterstreicht die Ambition des Vereins, gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga A anzugehen.

Auch die beiden Trainer selbst verstehen die Verlängerung als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens. Liridon Elezaj betont die Freude darüber, dass der Verein weiterhin mit dem Trainerteam plane. Co-Trainer Gerd Müller hebt hervor, motiviert in die kommenden Aufgaben zu gehen und weiter an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Für Iliria ist diese Verlängerung deshalb mehr als ein formaler Schritt – sie ist ein Bekenntnis zu Stabilität und klarer Zielsetzung.