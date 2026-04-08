Weitere Verlängerungen in der Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der FC Iliria Göppingen setzt in der Kreisliga B8 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität an der Seitenlinie. Das Trainerduo aus Liridon Elezaj und Gerd Müller hat verlängert und soll den eingeschlagenen Weg auch in der Saison 2026/2027 fortsetzen. Die frühe Entscheidung schafft Planungssicherheit und unterstreicht die Ambition des Vereins, gemeinsam den Aufstieg in die Kreisliga A anzugehen.
Auch die beiden Trainer selbst verstehen die Verlängerung als Ausdruck gegenseitigen Vertrauens. Liridon Elezaj betont die Freude darüber, dass der Verein weiterhin mit dem Trainerteam plane. Co-Trainer Gerd Müller hebt hervor, motiviert in die kommenden Aufgaben zu gehen und weiter an den gemeinsamen Zielen zu arbeiten. Für Iliria ist diese Verlängerung deshalb mehr als ein formaler Schritt – sie ist ein Bekenntnis zu Stabilität und klarer Zielsetzung.
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Der TSV Flacht setzt in der Kreisliga A2 Enz/Murr weiter auf einen Spieler, der den Verein seit Jahren in besonderer Weise verkörpert. Marc Reichert wird auch in der Saison 2026/2027 das schwarz-blaue Trikot tragen und bleibt damit eine prägende Figur im Mannschaftsgefüge.
Mit nur zwei kurzen Unterbrechungen gehört Marc Reichert seit den Bambini-Tagen zum TSV und steht damit wie kaum ein anderer für Beständigkeit und Identifikation. Über die Jahre hat er sich nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine als verlässliche Persönlichkeit etabliert. Dass die laufende Saison verletzungsbedingt bislang auf lediglich drei Einsätze begrenzt blieb, macht die Personalie nicht kleiner, sondern eher bedeutender. In Flacht verbindet sich mit seiner Zusage die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr – und auf weitere Tore eines echten Vereinsgesichts.
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