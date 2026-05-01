Weitere Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

– Foto: Andreas Krisch

Sportlich ist sein Verbleib von erheblichem Gewicht. Jannick Hoyler zählt seit Jahren zu den Leistungsträgern der Mannschaft und führt in dieser Saison sogar die interne Scorerliste an. Mit seiner Dynamik, seinem Zug zum Tor und seinem starken Abschluss sorgt er immer wieder für jene Momente, die Spiele entscheiden können. Für Weilheim ist diese Verlängerung deshalb mehr als eine erfreuliche Personalie. Sie sichert dem Verein einen Spieler, der Verlässlichkeit, Torgefahr und Identifikation in sich vereint.

Der TSV Weilheim/Teck kann auch in der kommenden Saison auf einen seiner wichtigsten Offensivspieler bauen. Jannick Hoyler bleibt den Weilheimern erhalten und geht damit bereits in seine siebte Spielzeit im Herrenbereich des Vereins. Dass er schon in der A-Jugend unter Salvatore De Rosa für den TSV auflief, unterstreicht seine enge Bindung an den Klub.

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TSV Affalterbach

Der TSV Affalterbach kann auch in der Saison 2026/27 auf drei Spieler bauen, die dem Team auf ganz unterschiedliche Weise Profil verleihen. Mit Maik Geier, Toni la Maccia und Olade Salami bleiben dem Verein Tempo, Einsatz und offensive Unberechenbarkeit erhalten.

Maik Geier steht auf der rechten Außenbahn weiterhin für Laufstärke, Robustheit und jene Hartnäckigkeit, die jedem Gegenspieler zusetzt. Toni la Maccia bleibt im Mittelfeld der Antreiber, einer, der mit Energie, Zweikampfhärte und Präsenz vorangeht und der Mannschaft auch darüber hinaus Halt gibt. Und auch Olade Salami setzt seinen Weg in Affalterbach fort. Mit Schnelligkeit, Dribbelstärke und überraschenden Aktionen sorgt er immer wieder für Gefahr und belebt das Offensivspiel.

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SGM Rieden/Michelbach/Tüngental

Die SGM Rieden/Michelbach/Tüngental verstärkt ihr Mittelfeld mit Ida und gewinnt damit eine Spielerin, die auf der Sechserposition für Stabilität, Ordnung und Qualität am Ball sorgen soll. Seit dem 18. April 2026 gehört sie zum Team und blickt nun ihrem ersten Einsatz mit Vorfreude entgegen. Bereits am Sonntag, 3. Mai 2026, wird Ida um 11 Uhr in Rieden gegen den TSV Langenbeutingen erstmals das Trikot der SGM tragen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zeit und wünscht ihr einen erfolgreichen und verletzungsfreien Start.

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