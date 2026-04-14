Weitere Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

– Foto: Lukas Gauß

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Holzelfingen

Der TSV Holzelfingen setzt in der Kreisliga A1 Alb weiter auf Kontinuität in der Offensive. Mit Philipp Kunkel sowie den beiden Youngstars Jason-Lucca Reiff und Felix Taxis bleiben dem Verein drei Angreifer erhalten, die auch in der kommenden Saison den Sturm beleben sollen.

Vor allem die Verlängerung von Philipp Kunkel besitzt Gewicht, weil der Flügelspieler eine starke Saison bestätigt hat und seinen Weg nun unter Trainer Bahnmüller fortsetzen will. Zugleich senden auch Jason-Lucca Reiff und Felix Taxis ein klares Signal. Beide verknüpfen ihre Zusage mit Ehrgeiz, Identifikation und dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Für Holzelfingen ist diese personelle Kontinuität daher mehr als eine erfreuliche Randnotiz. Sie sichert einem Team, das spürbar zusammengewachsen ist, Offensivkraft, Hunger und ein gemeinsames Selbstverständnis.