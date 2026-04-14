Weitere Verlängerungen in der Bezirksliga und Kreisliga

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Der TSV Holzelfingen setzt in der Kreisliga A1 Alb weiter auf Kontinuität in der Offensive. Mit Philipp Kunkel sowie den beiden Youngstars Jason-Lucca Reiff und Felix Taxis bleiben dem Verein drei Angreifer erhalten, die auch in der kommenden Saison den Sturm beleben sollen.
Vor allem die Verlängerung von Philipp Kunkel besitzt Gewicht, weil der Flügelspieler eine starke Saison bestätigt hat und seinen Weg nun unter Trainer Bahnmüller fortsetzen will. Zugleich senden auch Jason-Lucca Reiff und Felix Taxis ein klares Signal. Beide verknüpfen ihre Zusage mit Ehrgeiz, Identifikation und dem Wunsch, sich weiterzuentwickeln. Für Holzelfingen ist diese personelle Kontinuität daher mehr als eine erfreuliche Randnotiz. Sie sichert einem Team, das spürbar zusammengewachsen ist, Offensivkraft, Hunger und ein gemeinsames Selbstverständnis.
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Die Spvgg Besigheim kann in der Bezirksliga Enz/Murr auch in der Saison 2026/27 auf einen ihrer prägenden Spieler bauen. Vize-Kapitän Ermal Gashi bleibt an Bord und geht damit in seine vierte Spielzeit in den Farben des Vereins.
Dass diese Verlängerung Gewicht besitzt, liegt nicht allein an seiner Rolle als erfahrener Führungsspieler, sondern auch an seinem Einfluss auf und neben dem Platz. Mit Technik, Laufstärke, Einsatz und großem Willen ist Ermal Gashi ein Akteur, der Verantwortung übernimmt und das Team mitzieht. Gerade für jüngere Spieler verkörpert er jene Haltung, an der sich eine Mannschaft ausrichten kann. Hinzu kommen bemerkenswerte Zahlen: 24 Spiele, 9 Tore und 9 Vorlagen unterstreichen seinen Wert eindrucksvoll. Dass er dies mit 37 Jahren leistet, verleiht seiner Bedeutung für Besigheim zusätzliche Größe.
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