Weitere Verlängerungen bei den Kreisligisten der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim TV Altenstadt setzen die Verantwortlichen in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und verlängern mit Innenverteidiger Mario Cosic. Der 21-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einer prägenden Figur im Team entwickelt und übernimmt trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung als dritter Kapitän.
Cosic überzeugt durch spielerische Klasse, saubere Technik und ein ausgeprägtes Spielverständnis, mit dem er auch in Drucksituationen Lösungen findet. Intern gilt er als wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz wird auch seine Rolle innerhalb der Mannschaft als unverzichtbar beschrieben.
+++
+++
Bei der Spvgg Stetten/Filder schreitet die Kaderplanung für die kommende Saison in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen weiter voran. Mit Ioannis Lamnatos und Tobias Burghardt bleiben zwei wichtige Leistungsträger an Bord, die sich seit ihrem Wechsel schnell als feste Größen etabliert haben.
Lamnatos prägt das zentrale Mittelfeld mit Spielverständnis, Technik und Übersicht und sorgt regelmäßig für offensive Impulse. Burghardt ist im Sturm zuhause und überzeugt mit Torriecher und Präsenz im Strafraum. Nach fünf Toren und drei Vorlagen in seiner ersten Halbserie legte er in der aktuellen Spielzeit mit sieben Treffern und drei Assists nach.
Die Verantwortlichen setzen weiter auf das Duo – als wichtige Bausteine für Stabilität und offensive Qualität.
+++
+++