Weitere Verlängerungen bei den Kreisligisten der Region

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Altenstadt Beim TV Altenstadt setzen die Verantwortlichen in der Kreisliga A3 Neckar/Fils weiter auf Kontinuität und verlängern mit Innenverteidiger Mario Cosic. Der 21-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einer prägenden Figur im Team entwickelt und übernimmt trotz seines jungen Alters bereits Verantwortung als dritter Kapitän. Cosic überzeugt durch spielerische Klasse, saubere Technik und ein ausgeprägtes Spielverständnis, mit dem er auch in Drucksituationen Lösungen findet. Intern gilt er als wichtiger Baustein für die sportliche Zukunft des Vereins. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz wird auch seine Rolle innerhalb der Mannschaft als unverzichtbar beschrieben.