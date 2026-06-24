Weitere Verlängerung: Verbandsliga-Kader nimmt Form an

– Foto: Marcel Oliveira Pimenta

Die Sportfreunde Dorfmerkingen aus der Verbandsliga Württemberg setzen weiter auf Paul Rauser. Der 21-jährige Innenverteidiger hat seinen Verbleib bestätigt und geht damit in seine zweite Saison in Schwarz-Rot. Nach einem starken ersten Jahr zählt der Defensivspieler bereits zu den wichtigen Stützen der Mannschaft von Trainer Stefan Schill.

Rauser entwickelte sich in seiner ersten Saison bei den Sportfreunden direkt zum Stammspieler. In der Verbandsliga Württemberg kam er auf 21 Einsätze, erzielte ein Tor und bereitete einen weiteren Treffer vor. Vor allem defensiv war der 21-Jährige eine feste Größe und gab der Mannschaft Stabilität. Mit seiner Verlängerung bleibt Dorfmerkingen ein wichtiger Baustein in der Innenverteidigung erhalten.

Vor seinem Wechsel zu den Sportfreunden sammelte Rauser bereits umfangreiche Erfahrung beim TSV Nördlingen. In der Bayernliga Süd absolvierte er in den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 insgesamt 61 Partien und erzielte dabei fünf Tore. Zudem kam er für die zweite Mannschaft des TSV Nördlingen in der Kreisliga Nord zum Einsatz. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren der TSV Weißenburg, dessen zweite Mannschaft sowie die Nachwuchsteams des TSV Nördlingen und des FC Meisenheim.