Weitere Verlängerung fix

– Foto: Marco Biering

Der KSV Baunatal treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch den Vertrag mit Serkan Karakoc verlängert. Der Mittelfeldspieler gehört zum Kernaufgebot des Hessenligisten und ist in der laufenden Runde ein sichtbarer Faktor im Baunataler Spiel.

Zuvor hatte der Verein bereits die Verlängerungen von Paul Kohlstädt und Mike Feigenspan bekanntgegeben. Beide Personalien markierten weitere Schritte auf dem Weg zu einem früh konturierten Kader für die kommende Spielzeit. Nun rückt jedoch Karakoc in den Mittelpunkt, weil Baunatal mit ihm einen weiteren Spieler aus dem bestehenden Gerüst hält, der dem Team im Mittelfeld Stabilität und Dynamik verleiht.

Die Verlängerung passt damit in eine inzwischen klar erkennbare Linie des Vereins: Der KSV setzt früh auf Kontinuität und arbeitet daran, tragende Kräfte der aktuellen Mannschaft zusammenzuhalten. Mit Karakoc bekommt diese Planung im zentralen Bereich des Teams nun weiteren Nachdruck.