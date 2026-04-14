Weitere Verlängerung eingetütet

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Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat nun auch den Vertrag mit Paul Kohlstädt verlängert. Das teilte der Hessenligist in den sozialen Medien mit und setzte damit die Reihe frühzeitiger Zusagen aus dem bestehenden Kader fort.
Mit Kohlstädt bindet der Verein einen Mittelfeldspieler, der weiterhin zum Aufgebot der ersten Mannschaft zählen wird. Die Entscheidung fügt sich in die zuletzt erkennbare Linie des KSV ein, früh Kontinuität zu schaffen und das Gerüst für die kommende Spielzeit Schritt für Schritt zu festigen.