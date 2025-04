Weitere Verlängerung beim Landesligisten und 25 Jahre Engagement

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TSV Berkheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

25 Jahre Engagement – Danke, Helmut Struwe!

Ein Vierteljahrhundert hast du mit Herz, Verlässlichkeit und einem scharfen Blick als Kassier über unsere Finanzen gewacht. Deine Arbeit war mehr als Zahlen – sie war Vertrauen, Verantwortung und Begeisterung. Vielen Dank für dein Engagement.

GSV Maichingen (Landesliga Württemberg, Staffel 2)

Mirza Vila bleibt!

„Für mich war klar das ich verlängere weil mich mit dem Verein identifiziere und mich hier wohl fühle. Diese Saison war anfangs etwas wackelig, aber wir haben eine gute Basis geschaffen. Wenn wir genau da ansetzen und weiter dranbleiben, kann die nächste Saison richtig stark werden.“, so Vila. Marius Güra: „Mirza ist ein Maichinger Junge. Er wird in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle als Bindeglied zwischen den erfahrenen und jungen Spielern darstellen. Trotz seinen jungen Jahren hat er schon sehr viel Erfahrung gesammelt. Aktuell vielseitig einsetzbar, wir wollen ihn in der kommenden Saison gezielt auf einer Position entwickeln mit Blick auf die Zukunft.“

Batuhan Bozkurt bleibt!

„Ich fühle mich sehr wohl im Verein und in der Mannschaft. Daher war es für mich eine einfache Entscheidung, hier in Maichingen zu verlängern. Ich hoffe nächstes Jahr mit weniger Verletzungen, der Mannschaft in noch mehr Spielen weiterzuhelfen.“, so Bozkurt. Marius Güra:

„In seiner ersten Saison bei uns etwas vom Verletzungspech verfolgt. Er hat ein sehr großes Potential. Wir werden ihn in dieser Saison für die nächste Saison vorbereiten, sodass er topfit und vor allem gesund in die neue Runde bei uns gehen wird. Er wird uns im Zentrum noch sehr viel Spaß machen, weil er bei uns alle Voraussetzungen hat, um sein Potential abrufen zu können.“

Alex Schmidt verlängert und rückt in die erste Mannschaft!

„Ich spiele nun seit 13 Jahren beim GSV, deshalb bin ich sehr glücklich weiterhin mit meinem Herzensverein zusammenzuarbeiten. Ich bin stolz ein Teil dieses Teams zu sein und bin mir sicher das wir viele Erfolge feiern werden.“ Marius Güra: „Einer der Senkrechtstarter in der Saison. Vor der Saison aus der eigenen Jugend in die zweite Mannschaft und seit der Rückrunde fester Bestandteil der ersten Mannschaft und zuletzt sein Startelfdebüt gesammelt. Wir werden ihn behutsam aufbauen und weiterentwickeln und freuen uns auf die kommenden Jahre mit ihm.“