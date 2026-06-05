Weitere Transfers beim Landesligisten und Kreisliga-Meister

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TV Herlikofen treibt seine Kaderplanung für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg weiter voran. Mit Yeison Erhard kommt ein 25-jähriger Offensivspieler vom Bezirksligisten Germania Bargau, der in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils sieben Treffer erzielte. Trainer Philipp Munz lobt Tempo, Qualität, Torgefahr und Charakter des Neuzugangs. Zudem kehrt Lucas Antoni nach einem Jahr beim FC Durlangen zu seinem Heimatverein zurück. Auch bei ihm setzt der TVH auf Einsatz und Engagement.

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FC Welzheim

Der FC Welzheim begrüßt nach der Meisterschaft in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall einen neuen Spieler im Kader. Petros Gelis wechselt vom VfL Winterbach zum FCW und soll die Mannschaft künftig mit seiner Erfahrung und Leidenschaft verstärken. Der Verein freut sich über den Neuzugang und blickt der gemeinsamen Zeit im rot-weißen Trikot positiv entgegen. Für Petros Gelis beginnt damit ein neues Kapitel beim FC Welzheim, der ihm einen erfolgreichen und verletzungsfreien Start wünscht.

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TSV Schmiden

Der TSV Schmiden verabschiedet mit Matthias Sessa eine prägende Persönlichkeit der vergangenen Jahre. In 165 Spielen erzielte er 19 Tore und bereitete 14 weitere Treffer vor. Doch seine Bedeutung reichte weit über Zahlen hinaus: Als Kapitän war Matthias Sessa Gesicht der Mannschaft, Vorbild auf dem Platz und wichtiger Teil der Kabine. Der Bezirksligist bedankt sich für Einsatz, Leidenschaft und Loyalität. Beim TSV Schmiden bleibt der Capitano auch künftig Teil der Vereinsfamilie.

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VfL Sindelfingen

Der VfL Sindelfingen verstärkt seinen Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 2, mit Filippo Intemperante und Salvatore Semerano. Beide sollen zum Vorbereitungsstart am 6. Juli das VfL-Trikot tragen. Filippo Intemperante bringt Verbandsliga-Erfahrung aus Heimerdingen und Maichingen mit, erzielte zuletzt sieben Tore und überzeugt offensiv mit Tempo, Dribbling und Torgefahr. Salvatore Semerano kommt als 20-jähriger Innenverteidiger dazu und zeichnet sich durch Laufbereitschaft sowie Zweikampfstärke aus.

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