Weitere TORHÜTERIN gesucht!

Du hast Bock im Tor zu stehen, willst dich weiterentwickeln und suchst ein ambitioniertes Team? Dann komm zu uns ins Landesligateam der DJK Spvgg. Herten! Egal ob du frisch aus der U17 kommst oder schon Erfahrung im Seniorinnenbereich gesammelt hast – bei uns bekommst du die Chance, dich als Torhüterin weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen.

Wenn du Lust hast, dich weiterzuentwickeln, im Tor Verantwortung zu übernehmen und Teil eines motivierten Landesliga-Teams zu werden, dann komm vorbei zum Probetraining!

Sei dabei – wir freuen uns auf dich!

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