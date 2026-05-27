Weitere TORHÜTERIN gesucht!

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Du hast Bock im Tor zu stehen, willst dich weiterentwickeln und suchst ein ambitioniertes Team? Dann komm zu uns ins Landesligateam der DJK Spvgg. Herten! Egal ob du frisch aus der U17 kommst oder schon Erfahrung im Seniorinnenbereich gesammelt hast – bei uns bekommst du die Chance, dich als Torhüterin weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen.
Gezielte Förderung & Ausbildung
Neues, motiviertes Torwarttraining
Neuer TW-Trainer – Vorstellung folgt bald!
Regelmäßig Vollgas geben & dazulernen
Starkes Teamgefühl und ehrgeizige Ziele
Trainingszeiten im Katzenbusch
Dienstag & Donnerstag von 19:00 – 21:00 Uhr
Wenn du Lust hast, dich weiterzuentwickeln, im Tor Verantwortung zu übernehmen und Teil eines motivierten Landesliga-Teams zu werden, dann komm vorbei zum Probetraining!
Sei dabei – wir freuen uns auf dich!
Melde Dich gerne bei Rick Dembowski per Facebook (@DJK Spvgg. Herten - Katzenbuschladies-) & Instagram (@djkspvgghertenfrauen) oder Tel. 0157 -51 29 24 12