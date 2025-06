Weitere Talente fürs Bayernligateam: Neumarkt bleibt sich treu

Bayernligist ASV Neumarkt bleibt seiner Nachwuchspolitik treu und integriert zur neuen Saison mit Noah Gusterer (19) und Elias Schumm (18) zwei weitere Talente aus der eigenen U19 in den Kader der ersten Mannschaft. Beide Nachwuchsspieler überzeugten in der Jugend mit konstant starken Leistungen und werden nun behutsam an den Herrenbereich herangeführt.

Mit dieser Maßnahme unterstreiche der Verein einmal mehr seine Philosophie, junge, regionale und talentierte Spieler zu fördern und langfristig im Herrenbereich der Adler zu etablieren, heißt es in einer passenden Presseinfo des Vereins. Die erste Mannschaft des ASV Neumarkt spiele seit vielen Jahren erfolgreich in der Bayernliga Nord – getragen von einer klaren sportlichen Linie und nachhaltiger Kaderplanung.



Ein weiteres Zeichen setzt der ASV mit der Vertragsverlängerung von Torwarttalent Felix Mederer, der bereits in seine zehnte Saison im Verein geht. In der abgelaufenen Bayernliga-Runde stand der 20-Jährige zwei Mal zwischen den Pfosten. „Felix trägt nun das zehnte Jahr den ASV-Adler auf der Brust – darauf sind wir wirklich sehr stolz“, so Sportlicher Leiter Stefan Pröpster.



Ein Blick auf den Kader für die Saison 2025/26 zeigt: Über 80 Prozent der Spieler stammen aus der eigenen Jugend. Für die sportliche Leitung um Benedikt Thier und Stefan Pröpster ist das ein klarer Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsarbeit am Deininger Weg: „Wir stehen für Kontinuität, regionale Verwurzelung und die gezielte Förderung junger Talente. Unsere Philosophie ist es, Spielern aus der eigenen Jugend echte Perspektiven in der ersten Mannschaft zu bieten“, sagen beide unisono.



Um den Übergang von der Jugend zum Herrenbereich weiter zu stärken, werden in der Sommervorbereitung alle U19-Spieler des alten Jahrgangs ins Training der ersten Mannschaft eingebunden. Auch im Trainingslager erhielten mehrere Youngster die Gelegenheit, sich im Kreise der Bayernliga-Mannschaft zu beweisen. „Die Integration junger Spieler ist ein zentraler Bestandteil unseres Konzepts. Wir möchten den Talenten frühzeitig das Umfeld und das Niveau der Bayernliga näherbringen und so die nächste Generation kontinuierlich aufbauen“, betont die Neumarkter Leitung abschließend.