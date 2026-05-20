Weitere Stützen gebunden

Der TSV Mengsberg treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und meldet die nächsten Verlängerungen. Nachdem der Gruppenligist zuletzt bereits die Zusagen von Simon Luther, Maximilian Lecher, Nico Geisel, Tom Schneider, Johannes Müller, Adonis Rama undJohannes Prusa bekanntgegeben hatte, richtet sich der Blick nun auf das nächste Paket an wichtigen Personalien.

Im Mittelpunkt steht dabei Julian Sporn, Kapitän der ersten Mannschaft: Er wird auch in der kommenden Spielzeit das Gesicht des Teams bleiben und laut Vereinsmitteilung „weiterhin auf und neben dem Platz Verantwortung übernehmen“. Darüber hinaus bleibt auch Ferdinand Obst, Kapitän der zweiten Mannschaft, dem TSV treu – ein Signal, dass die Planungen nicht nur die Erste betreffen, sondern die Struktur des gesamten Vereins.

Zusätzliche Zusagen kommen von mehreren Spielern aus erster und zweiter Mannschaft: Torhüter Jonas Stern sowie Dennis Dorfschäfer, Tim Hagemeier, Julian Wilm und Maximilian Krähling haben ebenfalls für 2026/27 zugesagt. Der Klub setzt damit erkennbar auf ein Gerüst aus Identifikation, Erfahrung und Kontinuität – Faktoren, die gerade nach einer schwierigen Saison umso wichtiger sind.