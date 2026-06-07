Weitere Stammkräfte gehalten

– Foto: Herbert Bruder

Die SG Geismar/Züschen setzt ihre Kaderplanung mit weiteren Zusagen fort. Wie der Kreisoberligist in seinen sozialen Medien bekanntgab, haben Björn Traxl, Collin Gercke und Dominik Duttine ihre Verträge verlängert und bleiben dem Verein damit auch über die laufende Saison hinaus erhalten.

Nach den bereits vermeldeten Verlängerungen von Florian Bruder, Fabio da Silva und Johannes Hofmann sendet die SG damit das nächste Signal der Kontinuität. Der Klub arbeitet weiter daran, das Gerüst der Mannschaft zusammenzuhalten und dem künftigen Trainerteam frühzeitig Planungssicherheit zu geben.

Mit den Zusagen von Traxl, Gercke und Duttine wächst das Fundament für die Saison 2026/27 weiter. Für die SG ist das ein wichtiges Zeichen: Trotz des Trainerwechsels bleibt der Kern der Mannschaft Schritt für Schritt zusammen.