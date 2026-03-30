Weitere Stammkräfte gebunden

– Foto: Klaus Heinrichsmeyer

Der SV Kaufungen 07 treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter mit Nachdruck voran und hat die nächsten Zusagen aus dem aktuellen Kader eingesammelt. Mit Kevin Janek, Fabian Siemon, Miguel Schneppe und Leon Stolfo bleiben dem Gruppenligisten vier weitere wichtige Kräfte erhalten.

Vor allem in der Defensive setzt der Verein aus dem Lossetal damit weiter auf Kontinuität. Janek gilt intern als Führungsspieler, der der Abwehr mit Übersicht und Ruhe Stabilität verleiht. Siemon bringt nach Vereinsangaben vor allem die notwendige Intensität in den Zweikämpfen und die gewünschte Mentalität mit.

Auch offensiv kann Kaufungen für die neue Runde mit vertrauten Gesichtern planen. Kapitän Miguel Schneppe bleibt ebenso an Bord wie Leon Stolfo. Schneppe steht für Technik, Ballsicherheit und Torgefahr, zudem nimmt er als Spielführer eine zentrale Rolle in der Mannschaft ein. Stolfo wiederum sorgt mit seinem Tempo regelmäßig für Druck auf gegnerische Defensivreihen und verfügt über einen gefährlichen Abschluss.