Weitere Staffeleinteilungen stehen fest - die Übersicht

Die nächsten Staffeleinteilungen am Niederrhein sind bekannt. Im Fußballkreis Kempen-Krefeld wurde die Kreisliga B in drei Gruppen aufgeteilt, im Fußballkreis Moers geht die Kreisliga C mit zwei Gruppen an den Start.
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Der Fußballkreis Kempen-Krefeld hat die Einteilung der Kreisliga B für die kommende Saison veröffentlicht. Gespielt wird in drei Gruppen. Kontaktdaten der Staffelleitung wurden in der Übersicht ebenfalls genannt, bleiben hier aber bewusst außen vor.
In Gruppe 1 finden sich vor allem Vereine aus dem westlichen Kreisgebiet wieder. Gruppe 2 bringt mehrere Krefelder Mannschaften zusammen, unter anderem FC Traar, KTSV Preußen Krefeld, Viktoria Krefeld, Union Krefeld und TuS Gellep. In Gruppe 3 stehen unter anderem SuS Krefeld, SV Oppum, VfB Uerdingen II, VfR Fischeln II, Linner SV und OSV Meerbusch III.
SC Waldniel II, SF Leuth, TSV Boisheim, TSV Kaldenkirchen II, Rhenania Hinsbeck II, TVAS Viersen, DJK Oberkrüchten, Dülkener FC, BSV Leutherheide, SSV Grefrath II, VSF Amern II, TSF Bracht, SG Dülken, SuS Krefeld III, TuRa Brüggen III, Fortuna Dilkrath II
Viktoria Krefeld, CSV Marathon Krefeld II, SV Oppum II, SV Thomasstadt Kempen II, SC St. Tönis IV, KTSV Preußen Krefeld, FC Traar, Union Krefeld, Borussia Oedt II, TuS Gellep, Dülkener FC II, TSV Krefeld-Bockum III, SuS Krefeld II, VfR Krefeld-Fischeln III, SV Vorst
SSV Strümp II, Niersia Neersen, SuS Krefeld, FC Hellas Krefeld II, SV Oppum, SC Schiefbahn II, VfL Willich II, VfB Uerdingen II, VfR Krefeld-Fischeln II, Eintracht Vinhoven, SC St. Tönis III, Linner SV, SV Thomasstadt Kempen III, Borussia Oedt, OSV Meerbusch III, Anadolu Türkspor Krefeld II
Auch im Fußballkreis Moers steht die Einteilung fest. Die Kreisliga C wird in der kommenden Saison in zwei Gruppen mit jeweils 18 Mannschaften ausgetragen. Der Kreisfußballausschuss hat die Gruppeneinteilung in seiner Sitzung vom 15. Juli beschlossen. Die Einteilung ist nach Angaben des Kreises unanfechtbar.
SV Borussia Veen II, Büdericher SV II, FC Viktoria Alpen II, MSV Moers III, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen II, SC Rheinkamp II, SV Sonsbeck III, SV Budberg IV, SV Menzelen II, SV Orsoy, SV Rheinkraft Ginderich, SV Viktoria Birten II, SV Vynen-Marienbaum, 1. FC Lintfort III, VfL Repelen III, SV Millingen II, Concordia Rheinberg II, TuS Borth II
FC Moers-Meerfeld II, FC Neukirchen-Vluyn IV, FC Rumeln-Kaldenhausen II, SV Schwafheim III, MSV Moers II, MSV Moers IV, OSC 04 Rheinhausen II, SpVgg Rheurdt-Schaephuysen III, SC Rheinkamp, SV Alemannia Kamp II, TV Kapellen II, VfL Repelen II, VfL Rheinhausen III, Rot-Weiß Moers II, TuS Borth III, SV Haesen-Hochheide, SuS Rayen, VfB Homberg III
Damit sind in beiden Fußballkreisen weitere Grundlagen für die neue Saison gelegt. Nach den Einteilungen können die Vereine nun konkreter planen - und sich auf die ersten Derbys und Nachbarschaftsduelle einstellen.