 2026-05-06T12:44:31.715Z

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Weitere Spieler gehalten

FC Körle bindet weiteres Trio für die kommende Saison

von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser
– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

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KOL Schwalm-Eder
FC Körle
Ruslan Musin
Ruslan Musin
Leon Pehar
Leon Pehar
Patrick Misiak
Patrick Misiak

Der FC Körle 69 bleibt bei seiner Kaderplanung konsequent auf Kurs. Nach den bereits vermeldeten Zusagen von Leon Pehar, Igor Bartel und Pascal Degenhardt sowie der zweiten Verlängerungsrunde mit Umut Muhammed Eker, Patrick Misiak und Niklas Holl hat der Kreisoberligist nun drei weitere Personalien für die kommende Saison geklärt: Hakan Cil, Ruslan Musin und Till Gröbner bleiben dem FCK erhalten.

Damit wächst das Gerüst, auf dem Trainer Hannes Alter auch in der neuen Spielzeit aufbauen kann. Der Verein setzt erkennbar auf Kontinuität und darauf, zentrale Spieler frühzeitig zu binden. Während die bisherigen Verlängerungen bereits Stabilität in mehreren Mannschaftsteilen signalisierten, rückt nun erneut ein Trio in den Mittelpunkt, das dem Kader Qualität und Verlässlichkeit geben soll.

Die sportliche Leitung zeigte sich mit den jüngsten Zusagen entsprechend zufrieden. „Es freut uns, dass wir weitere wichtige Spieler von unserem Weg überzeugen konnten. Das gibt uns Stabilität und Qualität für die neue Saison“, teilte der Verein mit.

Nach inzwischen neun bestätigten Verlängerungen zeichnet sich beim FC Körle ein klares Bild ab: Der Verein möchte seine Mannschaft nicht neu erfinden, sondern den eingeschlagenen Weg mit vertrauten Kräften fortsetzen. Hakan Cil, Ruslan Musin und Till Gröbner sind die nächsten Bausteine in einer Kaderplanung, die auf Zusammenhalt, Entwicklung und frühzeitige Klarheit setzt.