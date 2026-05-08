Weitere Spieler gehalten

Damit wächst das Gerüst, auf dem Trainer Hannes Alter auch in der neuen Spielzeit aufbauen kann. Der Verein setzt erkennbar auf Kontinuität und darauf, zentrale Spieler frühzeitig zu binden. Während die bisherigen Verlängerungen bereits Stabilität in mehreren Mannschaftsteilen signalisierten, rückt nun erneut ein Trio in den Mittelpunkt, das dem Kader Qualität und Verlässlichkeit geben soll.

Die sportliche Leitung zeigte sich mit den jüngsten Zusagen entsprechend zufrieden. „Es freut uns, dass wir weitere wichtige Spieler von unserem Weg überzeugen konnten. Das gibt uns Stabilität und Qualität für die neue Saison“, teilte der Verein mit.