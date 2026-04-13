Weitere Spieler gebunden

– Foto: Sascha Wolff

Der KSV Baunatal treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 mit Nachdruck voran und hat die nächsten beiden Vertragsverlängerungen veröffentlicht: Nun bleiben auch Dominik Schneider und Erik Hindemith an Bord.

Zuvor hatte Baunatal bereits die Verlängerungen von Lukas Berger, Tim Welker und Egli Milloshaj über seine sozialen Kanäle bekanntgegeben. Die neue Entwicklung verschiebt den Schwerpunkt nun jedoch klar auf die beiden jüngsten Personalien: Mit Schneider und Hindemith bindet der KSV zwei weitere Kräfte und setzt damit ein deutliches Zeichen in Richtung Stabilität und Kontinuität.