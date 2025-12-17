Weitere spannende Transfers bei den Vereinen der Region

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der nächste Rückkehrer für den TSV! Mehmet Kilic kommt nach knapp einem Jahr vom TSV Wernau zurück an die alte Wirkunsstätte. Wir freuen uns dich wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

SG Aulendorf

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Die SG Aulendorf aus der Kreisliga A Bodensee, Staffel 1, darf sich zur zweiten Saisonhälfte über den Zugang von Daniel Litz freuen. Der 32-jährige Defensivmann war bis zum Winter für den SV Wolpertswende in der Kreisliga B2 am Ball. Für den SVW kommt Litz in den vergangenen Jahren auf über 170 Spiele in denen er 155 Tore erzielte und 45 Vorlagen gab. Nun verstärkt er den Tabellensiebten der Kreisliga A Bodensee, Staffel 1.

TSV Oberreitnau

Dieser Transfer wurde auf FuPa eingetragen:

Mit Jannik Amann wechselt ein 24-jähriger Verteidiger von der Spvgg Lindau aus der Kreisliga A2 Bodensee zum TSV Oberreitnau in die Kreisliga B4 Bodensee. Amann spielt seit 2020 für die Herren der Spvgg Lindau und kommt seitdem auf 91 Spiele mit 16 Torbeteiligungen. Nun unterstützt der junge Verteidiger zur zweiten Saisonhälfte den souveränen Spitzenreiter der Kreisliga B4.

