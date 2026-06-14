Weitere Säulen gehalten Altschmied und Müller bleiben TSG Sandershausen treu von red · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die TSG Sandershausen treibt ihre Personalplanungen für die kommende Saison 2026/27 weiter voran und kann die nächsten wichtigen Zusagen vermelden. Nachdem zuletzt bereits Karim Jean-Philippe Belarbi seinen Verbleib zugesagt hatte, bleiben nun auch David Altschmied und Thomas Müller an der Heiligenröder Straße. Damit setzt der Gruppenligist weiter auf Kontinuität bei erfahrenen und prägenden Spielern.

Im Mittelpunkt steht zunächst David Altschmied, der seit Jahren zu den Gesichtern der TSG zählt. Der 34-Jährige bringt inzwischen weit mehr als 300 Spiele in Blau-Weiß mit und ist längst nicht nur sportlich eine feste Größe, sondern auch abseits des Platzes ein wichtiges Sprachrohr innerhalb der Fußballabteilung. Seine langjährige Vereinstreue verleiht ihm einen besonderen Stellenwert – ähnlich wie Sascha Hebold gehört Altschmied inzwischen zu jenen Akteuren, die den Verein über viele Jahre mitgeprägt haben. Comeback nach Verletzung Sportlich hatte Altschmied in der vergangenen Saison ebenfalls seinen Anteil. Er erzielte den ersten Sandershäuser Treffer in der Gruppenliga seit 2018, war in der Hinrunde regelmäßig gesetzt und sprang im September sogar vertretungsweise als Coach ein, als die Mannschaft einen Heimsieg einfuhr. Eine Verletzung bremste ihn in der Rückrunde allerdings deutlich aus, weshalb er zwischenzeitlich auch in der zweiten Mannschaft Spielpraxis sammelte. Für die neue Saison hat der Routinier nun klare Ziele formuliert: verletzungsfrei bleiben, wieder regelmäßig in der ersten Mannschaft spielen – und tabellarisch besser abschneiden als zuletzt mit Rang drei.

Nicht minder bedeutsam ist die Zusage von Thomas Müller. Der mittlerweile 35-Jährige geht in seine vierte Saison bei der TSG und hat sich seit seinem Wechsel vom SV Kaufungen 07 im Sommer 2023 zu einer der verlässlichsten Offensivkräfte entwickelt. In bislang 82 Spielen stehen 39 Tore und 20 Vorlagen zu Buche – Zahlen, die seinen Wert eindrucksvoll belegen. In der gerade abgelaufenen Gruppenliga-Saison war Müller mit 21 Treffern und neun Assists Top-Scorer der Sandershäuser Mannschaft und ligaweit der sechstbeste Torjäger. Mehr als nur ein Scorer Doch Müllers Bedeutung geht über seine Statistik hinaus. Der Angreifer gilt als Führungsspieler, übernimmt Verantwortung und bringt trotz beruflicher und familiärer Verpflichtungen eine hohe Verlässlichkeit mit. Dass ihn das enttäuschende Ende der vergangenen Spielzeit zusätzlich motiviert, macht seine Aussage deutlich: „So kann es für mich nicht enden.“ Für Sandershausen ist das ein Signal, dass Müller auch in der neuen Saison mit Ehrgeiz und klarer Zielsetzung vorangehen will.