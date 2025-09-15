Weitere Regionalligaspiele festgelegt

Bis auf den letzten Spieltag im Dezember stehen nun alle Regionalliga-Termune für den FC 07 Hombueg fest.
Demnach gastiert der FC 08 Homburg am Samstag, den 04. Oktober am 11. Spieltag beim aktuellen Tabellenführer SGV Freiberg. Anstoß im Freiberger Wasenstadion ist um 14 Uhr. Am 12. Spieltag empfangen die Grün-Weißen am Freitag, den 10. Oktober um 19 Uhr den FSV Frankfurt zum Flutlichtspiel im heimischen Waldstadion. Eine Woche später treten die Homburger am Freitag, den 17. Oktober erneut zum Flutlichtspiel beim SV Eintracht-Trier an. Anstoß im Moselstadion ist um 19 Uhr.
Am 14. Spieltag reist der FCH am Sonntag, den 26. Oktober um 14 Uhr zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Eine Woche später steht am Sonntag, den 02. November ein Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers an. Anstoß im Homburger Waldstadion ist um 14 Uhr.
Am Samstag, den 08. November treten die Grün-Weißen um 14 Uhr beim Aufsteiger FC Bayern Alzenau an. Eine Woche später empfängt der FCH am Samstag, den 15. November zum Abschluss der Hinrunde um 14 Uhr den Drittliga-Absteiger SV Sandhausen im heimischen Waldstadion.
Zum Auftakt der Rückrunde treten die Homburger am Samstag, den 22. November um 14 Uhr beim KSV Hessen Kassel an. Am 19. Spieltag empfängt der FCH im letzten Liga-Heimspiel des Jahres empfängt am Sonntag, den 30. November die U23 des SC Freiburg. Anstoß im Waldstadion ist um 14 Uhr.
Die Terminierung des letzten Spieltags vor der Winterpause (20. Spieltag) erfolgt wie immer im Anschluss an die Terminierungen der übergeordneten Spielklassen, voraussichtlich in KW 47.