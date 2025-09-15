Weitere Regionalligaspiele festgelegt

Bis auf den letzten Spieltag im Dezember stehen nun alle Regionalliga-Termune für den FC 07 Hombueg fest.

Demnach gastiert der FC 08 Homburg am Samstag, den 04. Oktober am 11. Spieltag beim aktuellen Tabellenführer SGV Freiberg. Anstoß im Freiberger Wasenstadion ist um 14 Uhr. Am 12. Spieltag empfangen die Grün-Weißen am Freitag, den 10. Oktober um 19 Uhr den FSV Frankfurt zum Flutlichtspiel im heimischen Waldstadion. Eine Woche später treten die Homburger am Freitag, den 17. Oktober erneut zum Flutlichtspiel beim SV Eintracht-Trier an. Anstoß im Moselstadion ist um 19 Uhr.

Am 14. Spieltag reist der FCH am Sonntag, den 26. Oktober um 14 Uhr zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Eine Woche später steht am Sonntag, den 02. November ein Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers an. Anstoß im Homburger Waldstadion ist um 14 Uhr.