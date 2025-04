Weitere Punkte Richtung Aufstieg

Die Zweite des 1. FC Saarbrücken ließ sich am Samstag erneut von einem Rückstand nicht aus der Bahn werfen. Während es vor zehn Tagen zu Hause gegen den FC Phönix Kleinblittersdorf noch zu einem 6:1-Erfolg kam, setzte sich das Team von Trainer Sammer Mozain diesmal als Gast der SG Perl/Besch mit 4:1 (2:1) durch. Maximilian Reinhardt brachte die Moselaner in einem der letzten Spiele auf dem alten Rasenplatz an der Quirinusstr. in der 17. Minute in Führung. "Wir kamen aber wieder schnell zum Ausgleich und hatten vor dem zweiten Treffer weitere Chancen zur Führung", sagte Trainer Sammer Mozain nach dem Spiel. Gibriel Youssef Darkaoui glich in der 19. Minute aus, Zinedin Osmanagic traf in der 43. Minute zur Pausenführung. "In der zweiten Halbzeit waren wir dann überlegen und kamen zu zwei weiteren Treffern, so dass der Sieg nie gefährdet war", sagte Mozain über den weiteren Spielverlauf. Der eingewechselte Vincenzo Accursio traf doppelt, zunächst erzielte er das 1:3 (67.) und sorgte dann auch in der Schlussminute für den 1:4-Endstand. Acht Tage vor dem Liga-Gipfel gegen den FV Bischmisheim (Sonntag, 26. April, 17 Uhr, Kunstrasen am FC-Sportfeld), hat das FCS-Team nun vier Punkte Vorsprung vor dem Verfolger. Im Falle eines Malstatter Sieges müsste Bischmisheim alle seine restlichen drei ausstehenden Spiele gewinnen und das FCS-Team seine vier letzten Liga-Spiele verlieren, damit der Sonntag-Gast noch Meister wird.



