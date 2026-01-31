Weitere Planungssicherheit für den SV Sonsbeck

Der SV Sonsbeck hat weitere, wichtige Weichen gestellt. – Foto: Arno Wirths

Der SV Sonsbeck startet am Sonntag um 14.30 Uhr mit einem Heimauftritt in die zweite Halbserie der Oberliga. Gegner ist der FC Büderich, der ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Die Meerbuscher haben in den ersten 17 Partien zwei Punkte mehr gesammelt als der SVS.

Ende 2025 hatten bereits Robin Schoofs, Philipp Elspaß, Sebastian Leurs, Jannis Pütz, Klaus Keisers und Jan Fauseweh verlängert. Die Winterzugänge Daniel Gorden Raul und Shadi Ghrayeb wurden zunächst mit einem Vertrag bis zum Sommer ausgestattet. „Wir planen schon längerfristig mit ihnen, wollen aber erst mal schauen, wie sich die zwei integrieren“, meinte Gesthüsen.

Fußball-Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen gab zudem bekannt, dass auch die Spieler Niklas Binn sowie Luca Janßen ihr Zusage gegeben haben. Losing: „Es ist super, dass zwei Jungs mit so einer Qualität, die in der näheren Umgebung wohnen, weiter für den SV Sonsbeck auflaufen wollen. Luca hat sich nach seiner hartnäckigen Verletzung stabilisiert und zeigte zum Ende der Hinrunde, dass er eine Option als rechter Außenverteidiger sein kann.“

Vertragsverlängerungen Das Trainerteam um Chefcoach Heinrich Losing bleibt zusammen. „Co“ Jan Schmitz und Torwarttrainer Bernd Vengels verlängerten für die Saison 2026/27. „Menschlich und bei den Trainingskonzepten liegen Heinrich und ich weiter auf einer Wellenlänge. Da verstehen wir uns blind“, sagte Schmitz.

Die Vorbereitung Die Rot-Weißen absolvierten lediglich drei Testspiele. Ein Sieg sprang nicht heraus: 1:1 gegen den Landesligisten SV Scherpenberg, 1:3 beim Oberliga-Konkurrenten SC St. Tönis und 1:4 beim Landesligisten 1. FC Lintfort . Losing wollte die Ergebnisse nicht überbewerten. „Klar gewinne ich lieber, aber für die Meisterschaft haben die Resultate keinen Wert“, so der Coach, der von einer schwierigen Vorbereitung sprach mit einigen Verletzungssorgen.

Das Personal Losing kann gegen Büderich fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Jannis Pütz (fünfte Gelbe Karte) muss zuschauen. Die etatmäßigen Innenverteidiger Robin Schoofs und Philipp Elspaß meldeten sich nach ihren Verletzungen einsatzbereit. Ob‘s für Elspaß, der noch Trainingsrückstand hat, für die Startformation reicht, bleibt abzuwarten.

Entwarnung gibt’s bei Marco De Stefano. „Er hatte sich im Rücken nur einen Nerv eingeklemmt. Der konnte aber gelöst werden, so dass Marco schon wieder trainieren konnte.“ Als echter Neuzugang wird Tymoteusz Miller gesehen. Seit seinem Wechsel im Sommer vom Halleschen FC fiel der Abwehrspieler verletzungsbedingt aus. Erst seit vergangener Woche nimmt der Youngster am Mannschaftstraining teil. Losing freut sich über eine weitere Alternative, meinte aber: „Er hat ein halbes Jahr nicht richtig trainieren können. Wir dürfen ihn nicht überbelasten und müssen es dosiert angehen.“

Entscheidende Veränderungen beim Gegner

Der kommende Gegner Der FC Büderich belegt mit einem Torverhältnis von 34:45 Tabellenrang zehn. Die Offensive gehört zu den stärksten der Oberliga Niederrhein. Personell gab’s in der Winterpause einige Veränderungen. Für Stammkeeper Justin Möllering (ging zum KFC Uerdingen) kam Robin Offhaus (SC St. Tönis), auf Spielmacher Kevin Weggen (1. FC Viersen) folgte Pierre Nowitzki (GSV Moers).

Losing: „Büderich ist oft eine Wundertüte mit einer guten Breite im Kader. Teilweise waren die Ergebnisse sehr überraschend. Wir müssen unsere Qualität an den Tag legen und deren Schwächen ausnutzen. Dafür müssen wir aber viel mehr investieren als in der Vorbereitung und an unsere Grenzen gehen – vor allem unsere Fehler minimieren.“

Das Auftaktprogramm Nach dem Start gegen den FCB folgen drei harte Brocken. Am Samstag, 7. Februar, 18 Uhr, geht’s auswärts gegen den KFC Uerdingen. Am 22. Februar kommt Schwarz-Weiß Essen in den Willy-Lemkens-Sportpark (Anstoß 15 Uhr). Am 1. März, 15 Uhr, folgt das Kreisderby beim VfB Homberg.