Weitere Planungssicherheit für den SV Sonsbeck

Entwarnung gibt’s bei Marco De Stefano. „Er hatte sich im Rücken nur einen Nerv eingeklemmt. Der konnte aber gelöst werden, so dass Marco schon wieder trainieren konnte.“ Als echter Neuzugang wird Tymoteusz Miller gesehen. Seit seinem Wechsel im Sommer vom Halleschen FC fiel der Abwehrspieler verletzungsbedingt aus. Erst seit vergangener Woche nimmt der Youngster am Mannschaftstraining teil. Losing freut sich über eine weitere Alternative, meinte aber: „Er hat ein halbes Jahr nicht richtig trainieren können. Wir dürfen ihn nicht überbelasten und müssen es dosiert angehen.“