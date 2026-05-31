Weitere Personalien fix

– Foto: Willi Roth

Der FC Ederbergland treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter mit Nachdruck voran. Nachdem der Verbandsligist bereits die Zusagen von Burak Yavuz, Kadir Kilic, Max Otto und Julian von der Heydt vermeldet hatte, folgen nun gleich sechs weitere Personalien: Louis Frank, Belmin Dizdarevic, Alex Grad, Paul Dersch, Simon Mitze und Janis Wolff bleiben dem Verein erhalten.

Besonders die Verlängerungen von Mitze und Wolff haben Gewicht. Simon Mitze, Kapitän des FC Ederbergland, zählt in der Defensive zu den prägenden Figuren der Mannschaft. Auch Janis Wolff, zweiter Kapitän, steht weiterhin zur Verfügung. Dass beide Führungsspieler ihre Zusage gegeben haben, ist für den Verein ein wichtiges Signal in der frühen Phase der Kaderplanung.

Der Club hatte angekündigt, in den sozialen Medien regelmäßig Spieler der ersten Seniorenmannschaft sowie der U23 für die Saison 2026/2027 vorzustellen. Die nun bekanntgegebenen Zusagen zeigen: Beim FC Ederbergland nimmt der Kader für die neue Runde Schritt für Schritt Konturen an. Nach den ersten Verlängerungen der vergangenen Tage setzt der Verein nun vor allem auf Stabilität im Zentrum seiner Mannschaft — und auf Kontinuität bei Spielern, die bereits Verantwortung tragen.