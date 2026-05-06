Weitere Personalie fix

Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, wird der 29-Jährige auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Außenbahnspieler gilt innerhalb der Mannschaft als feste Größe und bringt nach Einschätzung des Vereins genau jene Qualitäten ein, die auf dieser Position besonders gefragt sind: Tempo, Erfahrung und Einsatzbereitschaft.

Mit der Verlängerung von Üstün sichert sich der Club einen Spieler, der auf den Flügeln kaum wegzudenken ist. Außenbahnspieler prägen im modernen Fußball häufig sowohl das Umschaltspiel als auch die Balance zwischen Defensive und Offensive. Entsprechend groß dürfte der Wert eines Akteurs sein, der auf und neben dem Platz als Leistungsträger beschrieben wird.