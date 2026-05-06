Weitere Personalie fix

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Beim SV Türkgücü Kassel schreiten die Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran. Nachdem der Kreisoberligist zuletzt bereits die Verlängerungen von Adnan Altinok, Dardan Miftari und Torjäger Serkan Aytemür bekanntgegeben hatte, folgt nun die nächste wichtige Personalie: Auch Sinan Üstün bleibt dem Verein erhalten.
Wie Türkgücü in den sozialen Medien mitteilte, wird der 29-Jährige auch in der kommenden Spielzeit das rot-weiße Trikot tragen. Der Außenbahnspieler gilt innerhalb der Mannschaft als feste Größe und bringt nach Einschätzung des Vereins genau jene Qualitäten ein, die auf dieser Position besonders gefragt sind: Tempo, Erfahrung und Einsatzbereitschaft.
Mit der Verlängerung von Üstün sichert sich der Club einen Spieler, der auf den Flügeln kaum wegzudenken ist. Außenbahnspieler prägen im modernen Fußball häufig sowohl das Umschaltspiel als auch die Balance zwischen Defensive und Offensive. Entsprechend groß dürfte der Wert eines Akteurs sein, der auf und neben dem Platz als Leistungsträger beschrieben wird.
Dass Türkgücü nach Altinok, Miftari und Aytemür nun auch Üstün langfristig an Bord hält, unterstreicht den erkennbaren Kurs des Vereins. Während Altinok für Verlässlichkeit in der Defensive steht, Miftari das Zentrum stabilisiert und Aytemür als Torjäger für offensive Durchschlagskraft sorgt, verkörpert Üstün auf der Außenbahn ein weiteres wichtiges Element im Gerüst der Mannschaft.