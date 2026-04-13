Weitere Personalie fix

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Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Alexander Mayor setzen. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird der Offensivspieler über den Sommer hinaus das Trikot der „Wölfe“ tragen.

Mayor war erst vor dieser Saison nach Wolfhagen gewechselt und konnte in seiner bisherigen Zeit bereits sportliche Akzente setzen. Besonders in Erinnerung geblieben ist sein Treffer im Pokalhalbfinale gegen den FSV Dörnberg, mit dem er zuletzt ein wichtiges Ausrufezeichen setzte.

Mit der Zusage des Angreifers sichert sich der FSV eine weitere Option für die Offensive. In einer Phase, in der der Verein seine Weichen für die kommende Spielzeit stellt, ist die Verlängerung ein weiteres Signal für Kontinuität im Kader.