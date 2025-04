Weitere Personalentscheidungen beim Oberligisten

Co-Trainer Mike Elstner wird auch in der kommenden Saison das Neustrelitzer Oberligateam coachen. An der Seite von Trainer Thomas Franke engagiert er sich seit Juli 2023 sehr intensiv und mit viel Engagement für die Entwicklung des Neustrelitzer Fußballs.

Mike Elstner, der die Spielgemeinschaft (Neustrelitz/Blankensee) der Neustrelitzer A-Jugend in der Saison 2022/23 zum Meistertitel in der Landesliga führte, trainierte vor seinem Einstieg in die Oberligamannschaft ca. 15 Jahre verschiedene Jugendmannschaften. Seine fundierte Erfahrung und seine fachlichen Qualitäten in der Zusammenarbeit mit jungen und erfolgsorientierten Spielern konnte er in die Trainingsgestaltung und im Spielbetrieb nachweislich einbringen.