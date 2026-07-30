Weitere Offensivkraft für den F.C. Hansa Rostock kommt aus Österreich Peter Kiedl wechselt vom österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz zum Team aus der 3.Liga an die Ostsee. von red/pm · Heute, 13:57 Uhr · 0 Leser

– Foto: F.C. Hansa Rostock

Der Drittligist F.C. Hansa Rostock verstärkt seine Offensive mit Peter Kiedl. Der 22-jährige Stürmer kommt vom österreichischen Bundesligisten SK Sturm Graz an die Ostsee und wird künftig die Rückennummer 29 tragen. Der Rechtsfuß bringt bereits Erfahrung aus der österreichischen 2. Liga und Bundesliga mit und ist zudem österreichischer U21-Nationalspieler.

Peter Kiedl wurde beim SK Sturm Graz ausgebildet und entwickelte sich dort über die Nachwuchsmannschaften und die zweite Mannschaft Schritt für Schritt in Richtung Profibereich. Für Sturm Graz II sammelte der 1,93 Meter große Angreifer 68 Einsätze (14 Tore, 11 Vorlagen) in der 2. Liga Österreichs, ehe ihm in der Saison 2024/25 der Sprung in die erste Mannschaft gelang. Im Januar 2025 gehörte Kiedl beim Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo erstmals zum Profikader. Sein Bundesliga-Debüt für die Grazer folgte wenige Monate später gegen den FC Blau-Weiß Linz. Am Ende der Saison durfte er mit Sturm Graz die österreichische Meisterschaft feiern. In der Saison 2025/26 sammelte der Angreifer auf Leihbasis bei der SV Ried weitere Erfahrung im österreichischen Oberhaus und kam dort in 20 Partien zum Einsatz. Insgesamt bringt er es auf 21 Bundesliga-Spiele (4 Tore, 2 Vorlagen) für Sturm Graz und die SV Ried. Für die österreichische U21-Nationalmannschaft lief Peter Kiedl bislang zweimal auf.