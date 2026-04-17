Weitere Offensivkräfte gebunden

– Foto: Andreas Roith

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach treibt ihre Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter mit Nachdruck voran und hat nun zwei weitere Verlängerungen in der Offensive bekanntgegeben. Nachdem der Verein zuletzt bereits wichtige Zusagen in Tor, Defensive und auf den Flügelpositionen vermeldet hatte, rückt nun der Angriff in den Mittelpunkt.

Wie die SG in den sozialen Medien mitteilte, bleiben Maxim Sawizki und Louis Blumenstein auch in der kommenden Spielserie Teil des Kaders. Mit der Verlängerung des Sturmduos sichert sich der Verein nach eigener Darstellung weiterhin Torgefahr, Einsatz und Leidenschaft in der vordersten Linie.

Zuvor hatte die SG bereits die Verlängerungen der Torhüter Phil Ullrich und Younes Schaaf, der Innenverteidiger Tim Demus, Niklas Künzel und Lukas Leidig sowie der Flügelspieler Finn Wiesendorf, Lennart Rose, Jakub Swinarski und Jonathan Schäfer veröffentlicht. Die jüngsten Zusagen setzen nun einen weiteren Schwerpunkt im Offensivbereich.