Weitere Niederlage für die U16

Die Ergebnisse werden knapper, das Resultat bleibt gleich, Auch im achten Ligaspiel konnte das U16-Team des 1. FC Saarbrücken keinen Punkt gewinnen und bleibt in der U17-Regionalliga Südwest Letzter

Die Niederlagenserie dees jüngeren B-Juniorenteams des 1. FC Saarbrücken in der U17-Regionalliga Südwest geht auch am achten Spieltag weiter. Am Sonntag unterlag das nun wieder von Noah Helfen trainierte Team dem dem JFV Wolfstein WW/Sieg mit 0:1 (0:0). Den Treffer für den sieg der Siegerländer erzielte Paul Marian Stein in der 47. Minute. Das Malstatter Team bleibt somit ohne Punkt Letzter in der Tabelle, hat aber nur zwei Punkte Rückstand auf den FC Homburg, der auch noch kein Spiel gewonnen hat. Am kommenden Sonntag (12. Oktober) ist das FCS-Team um 13 Uhr zu Gast beim FC Speyer, die Begegnung wird Kunstrasenplatz 3 an der Raiffeisenstr. ausgetragen.