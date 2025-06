Weitere Neuzugänge: SE Freising legt auf dem Transfermarkt nach

Der SE Freising hat sich defensiv wie offensiv für die neue Saison verstärkt. Vor allem ein Neuzugang verdient das Prädikat Königstransfer.

Freising – Es gab Jahre, da waren die Aktivitäten des SE Freising auf dem Transfermarkt eher überschaubar. In der aktuellen Sommerpause sind die Lerchenfelder allerdings gut dabei: Neben den bisher schon feststehenden Neuzugängen – unter anderem kommt Mittelfeldspieler Louis Goldbrunner vom SVA Palzing – haben die Domstädter weitere Verpflichtungen für die neue Bezirksliga-Saison zu vermelden.

Als Königstransfer gilt dabei sicherlich Maximilian Schaar von der SpVgg Kammerberg. Der 29-Jährige befindet sich im besten Fußballalter und kennt als Kammerberger Kapitän die Bezirksliga nach 196 Partien in- und auswendig. „Er wird uns richtig guttun“, freut sich Freisings Sportchef Sebastian Thalhammer. Schaar sei ein gestandener Defensivspieler mit viel Erfahrung – „da brauchen wir nicht groß herumreden“.

Offensivmann vom Landesliga-Meister

Auch für die Offensive können die Domstädter eine weitere Verstärkung präsentieren: „Mit seinen Qualitäten wird er uns einen deutlichen Impuls geben“, erläutert Kaderplaner Thalhammer. Gemeint ist Joshua Steindorf, der mit dem FC Schwaig in der vergangenen Saison Meister in der Landesliga Südost geworden ist, nun aber auf die Bayernliga verzichtet und stattdessen beim SEF anheuert. Steindorf kam in den jüngsten beiden Saisonen auf 49 Landesliga-Einsätze für die Schwaiger, zudem stehen 34 Bayernliga-Spiele für den FC Ismaning in seiner Vita. „Wir haben uns sehr um ihn bemüht und freuen uns umso mehr, dass er sich für den SEF entschieden hat“, freut sich Thalhammer. Steindorf ist zwar erst 23, kann dafür aber schon auf viel Erfahrung im gehobenen Amateurbereich zurückgreifen und dürfte bei der Eintracht sofort Stammspieler sein.

Junge Akteure mit guter Ausbildung

Neben Schaar und Steindorf kommen noch zwei junge Akteure an den Roider-Jackl-Weg, beide mit einer Vergangenheit im Deutschen Fußball-Internat in Bad Aibling. Einer davon ist Mittelfeldspieler Marzuk Shaban: Der 19-Jährige kam letzte Saison auf 16 Einsätze beim VfB Hallbergmoos in der Landesliga und stößt nun zum SEF. „Er hat eine sehr gute Ausbildung“, lobt Thalhammer. „Er wird mehr als ein Backup sein.“

Ebenfalls noch jung ist Iosif Racean, der vom FC Ismaning nach Freising wechselt. Der 19-Jährige ist defensiv wie offensiv einsetzbar und hat früher seine Sporen beim Profi-Nachwuchs von Jahn Regensburg verdient. „Er war beim Probetraining schon sehr gut integriert“, berichtet SEF-Sportleiter Thalhammer. „Wir freuen uns über alle Neuzugänge.“

Was nun noch fehlt, ist ein Backup für Torwart Jonas Trost. Doch auch den wollen die Lerchenfelder im Laufe der Vorbereitung präsentieren. Matthias Spanrad