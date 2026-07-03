 2026-07-03T10:03:46.518Z

Vereinsnachrichten

weitere Neuzugänge für die Saison 2026/2027 beim SC Eichstetten

von Thorsten Krausse · Heute, 14:44 Uhr · 0 Leser
Von links: Michael Hagin (Trainer), Adrian Reschke (Staff), Mark Textor (kehrt nach seiner Pause zurück), Jannis Klein (Torwart, zuvor SG Broggingen/Tutschfelden), Maik Fritzsche (Trainer 2.Mannschaft) und Martin Hils (Spielausschuss).
Von links: Michael Hagin (Trainer), Adrian Reschke (Staff), Mark Textor (kehrt nach seiner Pause zurück), Jannis Klein (Torwart, zuvor SG Broggingen/Tutschfelden), Maik Fritzsche (Trainer 2.Mannschaft) und Martin Hils (Spielausschuss). – Foto: Verein

Wir heißen alle herzlich willkommen und wünschen ihnen viel Spaß, Erfolg und eine verletzungsfreie Saison beim SC Eichstetten!