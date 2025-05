Weitere Neuzugänge für den SVN

Von der SpVgg Neckarelz wechselt Kamil Brahm, ein vielversprechendes Offensivtalent, zum SV Neunkirchen. Der im Sturm und auf dem Flügel einsetzbare Kamil hat in dieser Saison in der A-Jugend Verbandsliga vor dem letzten Spieltag 19 Einsätze und 10 Tore zu verzeichnen.

Der in Waibstadt wohnhafte Kamil besticht durch seine Schnelligkeit und seinen direkten und geradlinigen Weg zum Tor.

„Kamil verleiht unserer Offensive weitere Variabilität. Wir verfügen nun über eine gut und breit aufgestellte Offensiv-Abteilung, die definitiv Lust auf die kommende Saison macht“, so Trainer Yves Schäufele

Oli Mahrt: „Wir sind wirklich glücklich, dass wir den erwarteten Umbruch abfangen und gut gestalten konnten. Ich persönlich freue mich sehr über die Zusage von Kamil, da ich denke, dass wir eine gute 1. Anlaufstelle für seinen Start im Herrenbereich sind“

„Schon in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass der SVN eine gute Anlaufstelle für junge talentierte Spieler, die im Herrenbereich Fuß fassen möchten, ist. Ich bin davon überzeugt, dass es bei Kamil ebenso laufen wird“, so Spielausschussvorsitzender Christian Wirth

Torhüter Phileas Reznik ist beim SV Neunkirchen kein Unbekannter. Er wohnt nicht nur in Schwarzach, er trainiert auch zusammen mit unserem Jugendleiter Daniel Trautmann unsere C-Jugend, welche in Neunkirchen spielt und trainiert. Somit ist Phileas mit dem Verein bestens Vertraut. In der Saison 24/25 spielte er beim SV Bargen, in der Jugend war er u.a bei der SpVgg Neckarelz aktiv. Phil ist ein talentierter, großgewachsener Torhüter. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns gut einbringen wird und einiges von unserem Torwarttrainer Felix Strein, sowie von unserem Spielenden Co-Trainer Semijel Talic, für die Zukunft lernen und mitnehmen wird.