Weitere Neuzugänge für den FSV Rheinfelden

Der FSV Rheinfelden hat weitere Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet. Vom B-Kreisligisten SV Schwörstadt wird Alessio Pisanelli zu seinem Heimatverein zurück. Das FSV-Eigengewächs hatte die Rheinfelder Jugendabteilung durchlaufen und war seit 2023 in Schwörstadt aktiv. Er werde "vor allem den Defensivbereich verstärken", teilte der FSV mit. Zuletzt beim VfR Ihringen im Bezirk Freiburg aktiv war Gabriele Tortomasi. "Er wird erstmal in der zweiten Mannschaft seine Akzente in der Offensive setzen", so die Rheinfelder über den Neuzugang.
Darüber hinaus verkündete der FSV "mit voller Freude", dass fünf Eigengewächse aus der eigenen Jugend in den Aktivbereich aufrücken werden. "Die Philosophie, auf Eigengewächse zu setzen, wird weiter stetig verfolgt", heißt es seitens des Vereins. Konkreht handelt es sich um Phil Becker, Alessio Bisso, Marlon Büttner, Luis Fischer und Alex Ivanov. "Die Jungs haben bereits in der Rückrunde bei den Aktiven trainiert und bei dem einen oder anderen Spiel mitgewirkt. In der abgelaufenen Saison konnten Sie die Klasse in der A-Junioren-Landesliga halten."