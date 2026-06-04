Weitere Neuzugänge für den FSV Rheinfelden von PM/BZ · Heute, 13:38 Uhr · 0 Leser

Rückkehrer Alessio Pisanelli (Mitte) mit Sportchef Stephan Leipert (links) und Joachim Sperker (Vorstand Sport) | Foto: Verein

Der FSV Rheinfelden hat weitere Neuzugänge für die kommende Saison vermeldet. Vom B-Kreisligisten SV Schwörstadt wird Alessio Pisanelli zu seinem Heimatverein zurück. Das FSV-Eigengewächs hatte die Rheinfelder Jugendabteilung durchlaufen und war seit 2023 in Schwörstadt aktiv. Er werde "vor allem den Defensivbereich verstärken", teilte der FSV mit. Zuletzt beim VfR Ihringen im Bezirk Freiburg aktiv war Gabriele Tortomasi. "Er wird erstmal in der zweiten Mannschaft seine Akzente in der Offensive setzen", so die Rheinfelder über den Neuzugang.

Sportchef Stephan Leipert (links) mit Neuzugang Gabriele Tortomasi | Foto: Verein