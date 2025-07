Weitere Neuzugänge beim SV Lengede

Der SV Lengede zeigte sich in der bisherigen Sommerpause präsent auf dem Transfermarkt und zeigte eine klare Strategie in der Akquise ihrer Neuzugänge. Junge Spieler mit Potenzial aus der Region. Auch die beiden nächsten Neuzugänge sind noch jung und können sich beim Landesligisten weiterentwickeln..

Zum einen wird Paul Gatzka die Defensive des Landesligisten verstärken. Der 19-Jährige kommt aus der Kreisliga Peine von der Arminia aus Vöhrum, mit der der Innenverteidiger in der abgelaufenen Saison den dritten Platz erreichte. Der körperliche präsente Defensivmann hat ein super Zweikampfverhalten und will in Lengede den nächsten Entwicklungsschritt gehen.

Der nächste Neuzugang heißt Nabil Musa und kommt vom Landesliga-Aufsteiger Germania Wolfenbüttel. Der 22-Jährige wurde in der Jugend bei Eintracht Braunschweig und Germania Halberstadt gut ausgebildet und fand den weg nach Wolfenbüttel über Stationen in Wernigerode und beim VfL Oker. In der abgelaufenen Saison erzielte der flexibel einsetzbare Offensivspieler acht Tore in 21 Spielen und stand 14 Mal in der ersten Elf. Musa bringt einen starken Abschluss und ein gutes Eins-Gegen-Eins mit zum SVL.