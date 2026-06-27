Weitere Neuzugänge beim SC Reute

Von links: Moh Omairat, sportlicher Leiter des SC Reute, mit den Neuzugang Nebil Vanci und Rückkehrer Johannes Dreher | Foto: Verein

Mit Nebil Vanci und Rückehrer Johannes Dreher hat der SC Reute zwei weitere Spieler für die neue Saison verpflichtet. Dreher kehrt nach nur einem Jahr von den SF Oberried nach Reute zurück. "Der Defensiv-Allrounder kann mehrere Positionen bekleiden und wird der Mannschaft mit seiner Erfahrung weitere Stabilität verleihen", teilte der Verein mit. Vanci wechselt vom FC Emmendingen nach Reute. "Der 22-jährige Außenbahnspieler entschied sich trotz mehrerer Anfragen für den SC Reute, wo er auf einige Bekannte und alte Weggefährten treffen wird."

Mit Jan Heinzel, Alesandro Mita, Johannes Dreher und Claudio Rubino, kehren insgesamt vier Spieler nach nur einer Saison zum SC Reute zurück. "Mit der Verpflichtung von Dreher und Vanci, schließt der SC Reute seine Kaderplanung für die neue Saison ab und wünscht der Mannschaft um den ebenfalls neuen Trainer Tobias Müller einen erfolgreichen Start", so der Verein.