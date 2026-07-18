Weitere Neuzugänge beim FV Herbolzheim

Der FV Herbolzheim freut sich über die Verpflichtung eines talentierten
Offensivspielers:
Edwin Kapp, 19 Jahre alt, verstärkt ab sofort den Kader und bringt
frische Energie sowie hohe Entwicklungsperspektive mit.
Herkunft & Positionen
Kapp ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar – sowohl links als auch rechts.
Seine Stärken liegen im Dribbling, im Tempo und in der kreativen Spielgestaltung.
Rückkehr zu bekannten Gesichtern
Der junge Offensivspieler war bereits in der Jugend des FV Herbolzheim aktiv und
kennt daher viele Spieler aus dem aktuellen Kader. Diese gewachsene Verbindung
erleichtert ihm den Einstieg und stärkt die Integration in die Mannschaft.
Nach seiner Zeit beim TuS Mahlberg kehrt Kapp nun zu seinem früheren Verein
zurück.
Ziele & Motivation
Edwin Kapp geht seine neue Aufgabe mit klaren Vorstellungen an:
Schnelle Integration ins Team
Konstante, starke Leistungen auf dem Platz
Sein Fokus liegt darauf, sich weiterzuentwickeln und dem FVH zusätzliche Optionen
im Offensivspiel zu bieten.
Der FV Herbolzheim freut sich über einen weiteren talentierten Nachwuchsspieler, der den
Weg zum FV Herbolzheim findet: Lennox Löffler bringt eine vielseitige fußballerische
Ausbildung mit und erweitert die Optionen im Defensiv‑ und Mittelfeldbereich. Sein Bruder
Marlin ist bereits fester Bestandteil des Teams.
Entwicklung im Jugendfußball
Löffler begann seine Laufbahn beim FVH und spielte dort bis zu den C‑Junioren.
Anschließend folgten wichtige Ausbildungsjahre bei zwei starken Nachwuchsadressen:
FC Emmendingen — Landesliga, später Aufstieg in die Verbandsliga
SG Breisgau- Kenzingen — Wechsel nach dem ersten B‑Junioren‑Jahr
Diese Stationen prägten ihn taktisch wie technisch und machten ihn zu einem flexibel
einsetzbaren Spieler.
Positionsprofil
Lennox Löffler ist ein echtes Multitalent und kann mehrere Positionen auf hohem Niveau
ausfüllen:
6er Mittelfeld — zweikampfstark, spielintelligent
Innenverteidiger — robust, gutes Stellungsspiel
Außenverteidiger — dynamisch, beidfüßig, laufstark
Seine Beidfüßigkeit macht ihn besonders wertvoll für variable Spielsysteme.
Ausblick & Ziele
Löffler möchte sich im Herrenbereich weiterentwickeln, Verantwortung übernehmen und sich
langfristig im Team etablieren. Seine Vielseitigkeit und sein taktisches Verständnis bieten
dem FVH zusätzliche Stabilität und Flexibilität.
Fazit
Mit Lennox Löffler rückt ein Spieler in den Herrenbereich auf, der trotz seines jungen Alters
bereits eine breite fußballerische Basis mitbringt. Die Fans dürfen sich auf einen engagierten,
lernwilligen und vielseitigen Neuzugang freuen