Weitere Neuzugänge beim FV Herbolzheim Edwin Kapp kehrt zu den Gelb‑Schwarzen zurück von PM FV Herbolzheim · Heute, 08:45 Uhr · 0 Leser

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Der FV Herbolzheim freut sich über die Verpflichtung eines talentierten

Offensivspielers:

Edwin Kapp, 19 Jahre alt, verstärkt ab sofort den Kader und bringt

frische Energie sowie hohe Entwicklungsperspektive mit. Herkunft & Positionen

Kapp ist im offensiven Mittelfeld flexibel einsetzbar – sowohl links als auch rechts.

Seine Stärken liegen im Dribbling, im Tempo und in der kreativen Spielgestaltung.

Rückkehr zu bekannten Gesichtern

Der junge Offensivspieler war bereits in der Jugend des FV Herbolzheim aktiv und

kennt daher viele Spieler aus dem aktuellen Kader. Diese gewachsene Verbindung

erleichtert ihm den Einstieg und stärkt die Integration in die Mannschaft.

Nach seiner Zeit beim TuS Mahlberg kehrt Kapp nun zu seinem früheren Verein

zurück. Ziele & Motivation

Edwin Kapp geht seine neue Aufgabe mit klaren Vorstellungen an:

Schnelle Integration ins Team

Konstante, starke Leistungen auf dem Platz

Sein Fokus liegt darauf, sich weiterzuentwickeln und dem FVH zusätzliche Optionen

im Offensivspiel zu bieten.