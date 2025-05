Weitere Neue für den FC Emmendingen

Dabei handelt es sich in einem Fall ebenfalls um einen alten Bekannten. Vom Nachbarn SC Reute wechselt Mittelfeldspieler Selim Dülger zurück an die Elz. Der inzwischen 36jährige ging aus der FCE-Jugend hervor und absolvierte auch einige Spiele für die Aktiventeams unseres Vereins. Danach folgten mehrere Stationen bei unterschiedlichen Vereinen in der Region. Seit nunmehr 5 Spielzeiten fungiert Selim als Stammkraft bei unserem Ligakonkurrenten.



Ein völlig neues Gesicht präsentiert der FCE hingegen mit dem Ukrainer Rostyslav Andrunyshyn. Der Offesnivspieler kam vor gut 3 Jahren nach Deutschland und spielte zunächst beim PTSV Jahn Freiburg in der Verbandsliga der A-Junioren. Danach wechselte er zum Landeslisten FSV Stegen, wo er neben fünf Einsätzen in der Landesliga bisher überwiegend in der Zweiten Mannschaft zum Einsatz kam. Der 19-jährige ist ein talentierter junger Spieler, der sich darauf freut, von den erfahrenen FCElern zu lernen.

Aus der eigenen Jugend stoßen Mittelfeldspieler Keanu Maun und Außenverteidiger Joris Laug zum Team.