Weitere Leistungsträger verlängern von Hakan Aydin · Heute, 14:32 Uhr · 0 Leser

Mit Blick auf die kommende Spielzeit treibt Rheinland Hamborn 03 seine Kaderplanung weiterhin konsequent voran und setzt dabei bewusst auf frühzeitige personelle Kontinuität. Durch die jüngsten Verlängerungen haben bereits 15 Spieler ihre Zusage für die kommende Saison gegeben. Mit weiteren Akteuren befindet sich der Verein aktuell in konstruktiven Gesprächen. Ergänzend dazu ist vorgesehen, perspektivisch auch punktuelle externe Verstärkungen bekannt zu geben, um den Kader gezielt weiterzuentwickeln. Die Verantwortlichen verfolgen damit einen klar strukturierten und langfristig ausgerichteten Plan, der sowohl Stabilität als auch sportliche Weiterentwicklung gewährleisten soll. Gleichzeitig unterstreichen die zahlreichen Zusagen, dass innerhalb der Mannschaft ein hohes Maß an Identifikation besteht und ein Umfeld geschaffen wurde, in dem sich die Spieler wohlfühlen und den gemeinsamen Weg fortsetzen möchten. Der Fokus auf Kontinuität bildet somit eine zentrale Grundlage der strategischen Ausrichtung und sendet zugleich ein deutliches Signal an das sportliche Umfeld. Ein positives Signal stellt die weitere Zusammenarbeit mit Monir Ayyad dar, der zur Winterpause vom Oberligisten VfB Hilden zu Rheinland Hamborn 03 gestoßen war. Der Defensivspieler hat sich inzwischen auf beiden Außenverteidigerpositionen etabliert und überzeugt insbesondere durch sein hohes Tempo, eine ausgeprägte Laufbereitschaft sowie seine Stärke im Eins-gegen-Eins. Darüber hinaus bringt er ein hohes Maß an Engagement ein, das ihn zu einer wertvollen Option im Defensivverbund macht. Entsprechend zeigt sich der Verein erfreut, den gemeinsamen Weg auch in der kommenden Saison fortsetzen zu können.

Auch Etinosa Igbionawmhia bleibt Teil der Planungen. Die laufende Saison war für ihn bislang von Verletzungen geprägt, wodurch er nur unregelmäßig zum Einsatz kam. In den Spielen, in denen er zur Verfügung stand, sowie insbesondere in der Sommervorbereitung ließ er jedoch sein Talent und seine fußballerischen Qualitäten erkennen. Der Verein setzt darauf, dass der Offensivspieler in der kommenden Spielzeit wieder an diese Leistungen anknüpfen kann. Mit Mehmet Ali „Memo“ Cengiz bleibt zudem ein vielseitig einsetzbarer Mittelfeldspieler an Bord. Der Neuzugang dieser Saison kam bereits zu zahlreichen Einsätzen und zeichnet sich vor allem durch seine technische Qualität, sein präzises Passspiel sowie seine hohe Laufbereitschaft aus. Als Allrounder im Mittelfeld kann er auf verschiedenen Positionen eingesetzt werden und verleiht der Mannschaft dadurch zusätzliche Flexibilität.