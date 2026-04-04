Weitere Leistungsträger gebunden

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der Melsunger FV 08 treibt seine Personalplanung konsequent voran und setzt dabei erneut auf Kontinuität. Wie der Gruppenligist in seinen sozialen Medien mitteilte, haben Patrick Möller und Maurice Mager ihre Verträge verlängert. Damit hält der MFV zwei Spieler, die für Struktur und Tiefe im Kader stehen – und sendet zugleich ein weiteres Signal, dass der eingeschlagene Weg nicht mit kurzfristigen Lösungen, sondern mit einem stabilen Gerüst fortgesetzt werden soll.

Die beiden Zusagen fügen sich ein in eine Serie weiterer Personalentscheidungen, die der Verein zuletzt öffentlich gemacht hat. So wurde bereits die Rückkehr von Sebastian Vollgraf verkündet – der erfahrene 38-Jährige ist ab der kommenden Woche spielberechtigt und soll darüber hinaus auch das Trainerteam unterstützen. Zudem haben Markus Kurka, Leonard Finke und Robert Walinger verlängert. Bereits zuvor meldete der MFV die Vertragsverlängerungen von André Schnell, Ivan Durdek und Jannik Bickel.

In Summe wird klar: Melsungen hält nicht nur einzelne Namen, sondern ein Fundament. Und mit den Verlängerungen von Patrick Möller und Maurice Mager bekommt dieses Fundament zwei weitere, wichtige Bausteine.